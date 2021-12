Un’unica chance ed un solo risultato a disposizione, ma anche la consapevolezza che ogni discorso è aperto e che il destino è ancora nelle proprie mani. L’Atalanta sfiderà il Villarreal nell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League, sapendo che se vorrà proseguire il suo cammino nella massima competizione europea per club non potrà far altro che vincere.

La compagine orobica infatti, arriverà allo scontro diretto con gli iberici da terza forza del Gruppo F. Reduci dal pareggio ottenuto sul campo dello Young Boys, gli uomini di Gasperini con un successo si garantirebbero l’approdo agli ottavi di finale da secondi nel girone, mentre con un pareggio avrebbero la certezza di ripartire dall’Europa League. Solo una sconfitta, con contemporanea vittoria dello Young Boys contro il Manchester United (si giocherà in Inghilterra), vorrebbe dire fine anticipata della stagione europea.

Il Villarreal si giocherà viceversa le sue chance di raggiungere la fase ad eliminazione diretta della competizione sapendo di poter contare su due risultati su tre. Il ‘Sottomarino Giallo’, che nella sua ultima uscita europea è stato battuto per 2-0 in casa dallo United, precede infatti l’Atalanta di una lunghezza.

La classifica del Gruppo F quindi al momento recita: Manchester United 10 punti (già qualificato), Villarreal 7, Atalanta 6, Young Boys 4.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-VILLARREAL

La sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League che vedrà di fronte Atalanta e Villarreal si giocherà mercoledì 8 dicembre 2021 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 21,00.

DOVE VEDERE ATALANTA-VILLARREAL IN TV E STREAMING

Sarà Amazon Prime Video, ovvero la piattaforma la piattaforma che si è assicurata la migliore partita del mercoledì di Champions League, a trasmettere in diretta e in esclusiva Atalanta-Villarreal.

Sarà quindi possibile seguire la partita sulle moderne smart tv compatibili con l’apposita app, oppure su tutti gli altri tipi di televisori collegabili ad una console PS3, PS4 e Xbox One, o ancora a dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick.

Per coloro che sono abbonati sia a Prime Video che a Sky, un’ulteriore alternativa è rappresentata dall’app presente su SkyQ.

Essendo trasmessa da Amazon Prime Video, Atalanta-Villarreal sarà inoltre visibile in streaming su tutti i dispositivi mobili Android e iOS attraverso l’apposita app, o ancora su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Sandro Piccinini a curare la telecronaca di Atalanta-Villarreal per Amazon Prime Video. Il commento tecnico della gara sarà affidato a Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-VILLARREAL

Gian Piero Gasperini dovrebbe affidarsi ad un 3-4-2-1 nel quale Toloi, Demiral e Palomino andrebbero a comporre il terzetto difensivo davanti a Musso. Chiavi del centrocampo affidate a de Roon con Zappacosta e Maehle esterni, mentre in attacco Zapata agirà da unica punta.

Unai Emery disegnerà il suo Villarreal con un 4-4-2 nel quale Parejo e Capoue dovrebbero andare a formare il duo di mediana. Trigueros e Moi Gomez presidieranno gli esterni a centrocampo, mentre in avanti potrebbe esserci Yeremy Pino a supporto di Danjuma.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Trigueros, Parejo, Capoue, Gomez; Pino, Danjuma.