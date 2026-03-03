Dove vedere Atalanta-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo l’occasione sprecata per superare la Juventus in classifica e avvicinarsi al quarto posto, l’Atalanta ha subito l’opportunità di riscattarsi.

Contro l’Udinese, davanti al proprio pubblico, i nerazzurri vogliono dimostrare che il ko contro il Sassuolo sia stato soltanto uno scivolone, dovuto alle fatiche di Champions League contro il Borussia Dortmund.

I bianconeri, però, dal canto loro hanno ritrovato la vittoria con un netto 3-0, dopo tre sconfitte consecutive contro Lecce, Sassuolo e Bologna.

Di seguito tutte le info su Atalanta-Udinese, comprese quelle riguardanti il canale tv della partita e dove poterla vedere in diretta streaming.

Come guardare Atalanta-Udinese in diretta? Canale TV e diretta streaming

Atalanta-Udinese sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Atalanta-Udinese in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita della New Balance Arena, in diretta streaming, sarà invece disponibile sia sul sito di DAZN che scaricando l'app su dispositivi mobili.

Come guardare ovunque con una VPN

Atalanta-Udinese: ora di inizio

Serie A - Serie A New Balance Arena

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming.

Atalanta-Udinese si gioca sabato 7 marzo 2026, con calcio d'inizio previsto alle ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Atalanta - Udinese Probabile formazione Panchina Allenatore R. Palladino Probabile formazione Panchina Allenatore K. Runjaic

Notizie sull'Atalanta

Sulla corsia di destra dell'Atalanta torna a giocare Zappacosta dopo l'iniziale panchina contro il Sassuolo, con Bellanova che scivola in panchina. Davanti ci sarà Scamacca, con Samardzic e Zalewski alle sue spalle.

Notizie sulla'Udinese

Allarme in difesa per Runjaic, con il tecnico dei friulani che deve fare i conti con le condizioni di Solet e Bertola: in caso di forfait di entrambi, pronto il giovane Mlalic. In dubbio anche Atta dopo la tribuna contro la Fiorentina: Piotrowski può partire nuovamente dal 1'.

Probabili formazioni Atalanta-Udinese

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

Forma

Partite tra le due squadre

I precedenti tra Atalanta e Udinese in Serie A sono 83 e il bilancio pende dalla parte dei bianconeri con 28 vittorie - 26 successi bergamaschi e 29 pareggi completano il quadro. Dopo il successo dell'andata, inoltre, i friulani potrebbero vincere due gare di fila in campionato contro i nerazzurri per la prima volta dal 2006 (tre di fila in quel caso).

Classifica