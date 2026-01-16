Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie C
team-logoAtalanta U23
team-logoSalernitana
Dove vedere Atalanta U23-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Atalanta U23 e Salernitana: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Sfida di grande fascino nella giornata numero 22 di Serie C Sky Wi-Fi. Nell'anticipo di mezzogiorno e mezzo di domenica si giocherà, a Caravaggio, il match fra Atalanta Under 23 e Salernitana.Granata costretti a vincere per credere ancora al primo posto, distante sei lunghezze: per Raffaele ogni partita è praticamente una finale.I giovani nerazzurri, invece, sono reduci dalla vittoria di Casarano, che ha riavvicinato la zona playoff.

Come guardare Atalanta U23-Salernitana in diretta? Canale TV e diretta streaming

Atalanta U23-Salernitana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 257.

Sarà possibile seguire Atalanta U23-Salernitana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Atalanta U23-Salernitana: ora di inizio

La gara fra Atalanta U23 e Salernitana, valida per la 22^ giornata di Serie C Sky Wi-Fi si giocherà domenica 18 gennaio, allo stadio Comunale di Caravaggio, con fischio d’inizio ore 12:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sull'Atalanta U23

Probabile formazioneAtalanta Under 23 (3-4-2-1): Vismara; Berto, Comi, Navarro; Bergonzi, Panada, Pounga, Ghislandi; Manzoni, Vavassori; Cissé. All.  Bocchetti.

Notizie sulla Salernitana

Probabile formazione Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Matino; Longobardi, Tascone, de Boer, Capomaggio, Villa; Achik, Ferrari. All. Raffaele.

Forma

Goal segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Goal segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Salernitana reduce dal pari col Cosenza e da un punto nelle ultime due uscite, mentre l'Atalanta U23 ha ritrovato la vittoria a Casarano dopo ben 3 ko consecutivi.

Partite tra le due squadre

Ultima partita

0

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

0

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
0/1
Entrambe le squadre a segno
0/1

Primo confronto a Caravaggio fra le due squadre. Gara d'andata terminata 2-1 in favore della Salernitana all'Arechi.

Classifica

Atalanta U23 undicesima in classifica a quota 25 punti, -1 dalla zona playoff. La Salernitana, invece, è terza a quota 39, appaiata alla Casertana. 

