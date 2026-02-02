Dove vedere Atalanta-Juventus di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Erano ben sette anni che la Juventus non disputava un quarto di finale di Coppa Italia in trasferta, ovvero dal gennaio 2019, quando perse con un netto 3-0 sul campo dell’Atalanta di Gasperini.
I bianconeri, per via di un peggior piazzamento rispetto ai nerazzurri nella passata stagione, dovranno scendere in campo alla New Balance Arena nel match che mette in palio la semifinale.
La vincitrice di questa gara affronterà chi uscirà vittorioso dal quarto di finale tra Bologna e Lazio, in programma il prossimo 11 febbraio.
Come guardare Atalanta-Juventus in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Atalanta e Juventus si può vedere in diretta tv e streaming sulle reti Mediaset. In chiaro e gratis, il match di Coppa Italia si può vedere su Italia 1, sul canale numero 6 del digitale terrestre o il 106 via Sky.
Inoltre Atalanta-Juventus è disponibile sul sito ufficiale di Sport Mediaset e su quello di Mediaset Infinity, così come attraverso l'app di quest'ultimo.
Come guardare Atalanta-Juventus all'estero con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Atalanta-Juventus con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Mediaset. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
A che ora comincia Atalanta-Juventus?
Atalanta-Juventus, valida per i quarti di finale della Coppa italia, si gioca giovedì 5 febbraio alla 'New Balance Arena' con fischio d'inizio alle ore 21.00.
Notizie sulle squadre e formazioni
PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-JUVENTUS
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All: Palladino
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cabal; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Miretti, McKennie; Openda. All: Spalletti
Forma
L'Atalanta ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite disputate tra tutte le competizioni (4-0 contro il Parma del 25 gennaio), pareggiando per 0-0 sul campo del Como nel weekend, una gara disputata per oltre 80 minuti in inferiorità numerica.
La Juventus, invece, dopo il ko esterno contro il Cagliari, ha vinto contro Napoli (3-0) e Parma (4-1), pareggiando nel mezzo per 0-0 sul campo del Monaco in Champions League.