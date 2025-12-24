Dove vedere Atalanta-Inter sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il 2025 della Serie A si chiude con il big match tra Atalanta e Inter che si sfidano a Bergamo in occasione della giornata numero 17 del campionato italiano.

La Dea, in risalita grazie alla cura Palladino, è nona in classifica a meno tre dalla zona Europa e a otto lunghezze dal quarto posto attualmente occupato dalla Roma.

Come vedere Atalanta-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming

Su DAZN è possibile vedere Atalanta-Inrer del 17° turno di Serie A, sia in diretta streaming che live in tv.

Chi desidera guardare la partita tra Atalanta e Inter su Sky, invece, deve aver attivato Zona DAZN: in questo caso il canale per seguire la sfida è il 214, ovvero DAZN 1.

Come guardarla fuori dall'Italia con una VPN

Atalanta-Inter: ora di inizio

Atalanta-Inter si giocherà domenica 28 dicembre 2025 alla New Balance Arena di Bergamo. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Bakker, Djimsiti e Bellanova ancora fuori e indisponibili contro l’Inter. Pasalic torna dopo il lutto familiare e sarà convocabile. Out per la Coppa d’Africa Kossounou e Lookman. Maldini prenota una maglia al fianco di De Ketelaere sulla trequarti a supporto di Scamacca. In mediana Ederson e Musah con Bernasconi e Zappacosta a spartirsi le corsie esterne. De Roon confermato in difesa insieme a Hien e Kolasinac a protezione della porta di Carnesecchi.

Darmian non recupererà prima del 2026; assenza pesante sulla destra insieme a quella di Dumfries. Possibile rientro di Darmian solo dal 7 gennaio, così come quello di Acerbi dopo un risentimento muscolare. Calhanoglu e Zielinski regolarmente in gruppo. Bonny out per circa 15 giorni: salterà Atalanta, Bologna e quasi certamente Parma. Chivu è pronto ad affidarsi al tandem Lautaro-Thuram, con Calhanoglu in regia affiancato da Barella e Zielinski. Sulle fasce Dimarco a sinistra con Luis Henrique a destra. Difesa a tre con Akanji, Bisseck e Bastoni a schermare la porta di Sommer.

Forma

L'Inter, che rispetto alla concorrenza ha una partita in meno, è attualmente prima in classica con 33 punti. I nerazzurri, infatti, hanno saltato l'ultimo turno a causa dell'impegno in Supercoppa italiana.

L'Atalanta ha cambiato marcia dopo l'arrivo di Palladino: contro il Genoa è arrivata la seconda vittoria in campionato che ha permesso alla Dea di toccare quota 22 punti in classifica avvicinando la zona Europa.

Precedenti tra le due squadre

