Dove vedere Atalanta-Genoa di Coppa Italia in diretta tv e streaming?

Atalanta e Genoa si sfidano in Coppa Italia dopo gli impegni del campionato: si tratta di una delle otto partite valevoli per gli ottavi di finale della competizione, gare che porteranno dritte verso i quarti di finale.

L'Atalanta, appena presa in mano da Raffaele Palladino, inizia qui il proprio percorso nella Coppa Italia 2025/2026; ha invece superato due turni il Genoa, che ha estromesso in sequenza il Vicenza e poi l'Empoli.

Di seguito tutte le informazioni su Atalanta-Genoa di Coppa Italia: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

Come guardare Atalanta-Genoa in diretta? Canale TV e diretta streaming

La gara degli ottavi di Coppa Italia tra Atalanta e Genoa sarà visibile in diretta e in esclusiva su Mediaset, gratis e in chiaro: il canale di riferimento per assistere alla sfida in tv sarà Italia 1.

Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, Atalanta-Genoa sarà visibile sempre gratis e in chiaro su Mediaset Infinity (app o sito) oppure sul sito di Sportmediaset.

Come guardare ovunque con una VPN

Atalanta-Genoa: ora di inizio

Atalanta-Genoa si gioca mercoledì 3 dicembre alle ore 15 alla New Balance Arena di Bergamo. La vincente va ai quarti di Coppa Italia, la perdente viene eliminata. In caso di parità di punteggio al 90', si andrà direttamente ai rigori senza passare per i tempi supplementari.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Atalanta - Genoa Probabile formazione Panchina Allenatore R. Palladino Probabile formazione Panchina Allenatore D. De Rossi

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Notizie sull'Atalanta

Dovrebbe cambiare qualcosa Palladino, pronto a dare spazio ad alcune seconde linee: la Coppa Italia, almeno fino all'arrivo delle sue fasi clou, è considerata infatti un modo per far rifiatare certi titolari. Lookman e De Ketelaere potrebbero così partire dalla panchina, così come Scamacca (pronto Krstovic). Sempre out l'infortunato Scalvini.

Notizie sul Genoa

Turnover anche per il Genoa, dove cercano spazio i vari Ekhator ed Ekuban. Alla New Balance Arena potrebbero scendere in campo dall'inizio anche i vari Carboni e Gronbaek. Ancora indisponibile invece Messias.

Forma

L'Atalanta ha giocato tre partite fino a questo momento dopo il cambio di panchina e l'arrivo di Raffaele Palladino al posto di Ivan Juric: ha perso a Napoli, ha vinto in casa dell'Eintracht Francoforte in Champions League e infine ha battuto 2-0 la Fiorentina, nella gara da ex dell'allenatore campano.

Si è appena rialzato il Genoa, che sabato ha conquistato la prima vittoria con Daniele De Rossi in panchina: 2-1 in rimonta al Genoa. Un successo che permette al Grifone di guardare con un po' più di ottimismo e serenità a una corsa salvezza che continua però a preannunciarsi particolarmente difficile.

Classifica

L'Atalanta ha beneficiato del 2-0 alla Fiorentina e si è portata a 16 punti, all'undicesimo posto in classifica: ossigeno puro per una squadra reduce da un periodo complicatissimo, tanto da dover cambiare allenatore. Ma la strada verso l'Europa è ancora lunga.

Il Genoa ha fatto un balzo in avanti grazie al successo contro il Verona: la squadra di De Rossi ha raggiunto quota 11 e agganciato Cagliari e Parma, entrambe sconfitte, portandosi al quartultimo posto e uscendo dalla zona retrocessione.