Dove vedere Atalanta-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A protagonista anche di lunedì, con due gare che chiudono la ventiquattresima giornata di campionato. Tra queste c’è la sfida tra Atalanta e Cremonese, due squadre alla ricerca di punti seppur per obiettivi diversi: i nerazzurri cercano un posto in Europa, i grigiorossi invece inseguono la salvezza.

Su GOAL tutte le info di Atalanta-Cremonese, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Come guardare Atalanta-Cremonese in diretta? Canale TV e diretta streaming

La sfida di Serie A tra Atalanta e Cremonese sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.

Come guardare ovunque con una VPN

Atalanta-Cremonese: ora di inizio

Serie A - Serie A New Balance Arena

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Atalanta-Cremonese, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, è in programma luned' 9 febbraio alla New Balance Arena di Bergamo. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 18:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Atalanta - Cremonese Probabile formazione Panchina Allenatore R. Palladino Probabile formazione Panchina Allenatore D. Nicola

Notizie sull'Atalanta

Palladino non può contare sugli squalificati Ahanor e De Roon: in difesa spazio a Kolasinac, a centrocampo dovrebbe giocare Pasalic. Due i ballottaggi nel reparto offensivo: quello tra Raspadori e Zaleewki e per il ruolo di prima punta tra Scamacca e Krstovic.

Notizie sulla Cremonese

Barbieri rientra dopo la squalifica ed è in vantaggio nel ballottaggio con Zerbin, subito in campo dal primo minuto i nuovi acquisti Luperto e Thorsby. In attacco al fianco di Vardy si contendono una maglia Bonazzoli e Djuric.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.li

Forma

Buon momento di forma per l’Atalanta, che sotto la guida di Palladino ha cambiato marcia. Nell’ultimo turno di campionato i nerazzurri hanno pareggiato 0-0 contro il Como: Scamacca e compagni sono reduci dal successo per 3-0 contro la Juventus in Coppa Italia.

Dopo un avvio più che positivo, la Cremonese sta vivendo un momento di flessione. La squadra di Nicola ha perso le ultime due gare di campionato (tre nelle ultime quattro) ed è chiamata a invertire la tendenza per non essere risucchiata nelle zone roventi della classifica.

Partite tra le due squadre

Sono 44 le gare ufficiali che hanno visto sfidarsi Atalanta e Cremonese: in 20 occasioni hanno avuto la meglio i nerazzurri, 15 i pareggi mentre in 9 occasioni ha vinto la Cremonese.

Classifica

Dopo un avvio difficile l’Atalanta sta provando a risalire la classifica e oggi occupa la settima posizione con 36 punti. La Cremonese invece è quindicesima con 23 punti.