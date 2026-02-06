Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoAtalanta
New Balance Arena
team-logoCremonese
Guarda su DAZN
Nino Caracciolo

Dove vedere Atalanta-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Atalanta-Cremonese è una delle gare della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2025/2026: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Pubblicità

Serie A protagonista anche di lunedì, con due gare che chiudono la ventiquattresima giornata di campionato. Tra queste c’è la sfida tra Atalanta e Cremonese, due squadre alla ricerca di punti seppur per obiettivi diversi: i nerazzurri cercano un posto in Europa, i grigiorossi invece inseguono la salvezza.

Su GOAL tutte le info di Atalanta-Cremonese, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Come guardare Atalanta-Cremonese in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

La sfida di Serie A tra Atalanta e Cremonese sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.

Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Cremonese crest
Cremonese
CRE

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Atalanta-Cremonese: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
New Balance Arena

Atalanta-Cremonese, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, è in programma luned' 9 febbraio alla New Balance Arena di Bergamo. Il  fischio d’inizio del match è previsto alle ore 18:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Atalanta - Cremonese

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Palladino

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Nicola

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sull'Atalanta

Palladino non può contare sugli squalificati Ahanor e De Roon: in difesa spazio a Kolasinac, a centrocampo dovrebbe giocare Pasalic. Due i ballottaggi nel reparto offensivo: quello tra Raspadori e Zaleewki e per il ruolo di prima punta tra Scamacca e Krstovic.

Notizie sulla Cremonese

Barbieri rientra dopo la squalifica ed è in vantaggio nel ballottaggio con Zerbin, subito in campo dal primo minuto i nuovi acquisti Luperto e Thorsby. In attacco al fianco di Vardy si contendono una maglia Bonazzoli e Djuric.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.li

Forma

ATA
-Forma

Goal segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

CRE
-Forma

Goal segnato (subito)
2/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Buon momento di forma per l’Atalanta, che sotto la guida di Palladino ha cambiato marcia. Nell’ultimo turno di campionato i nerazzurri hanno pareggiato 0-0 contro il Como: Scamacca e compagni sono reduci dal successo per 3-0 contro la Juventus in Coppa Italia.

Dopo un avvio più che positivo, la Cremonese sta vivendo un momento di flessione. La squadra di Nicola ha perso le ultime due gare di campionato (tre nelle ultime quattro) ed è chiamata a invertire la tendenza per non essere risucchiata nelle zone roventi della classifica.

Partite tra le due squadre

ATA

Ultime 5 partite

CRE

2

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

8

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Sono 44 le gare ufficiali che hanno visto sfidarsi Atalanta e Cremonese: in 20 occasioni hanno avuto la meglio i nerazzurri, 15 i pareggi mentre in 9 occasioni ha vinto la Cremonese.

Classifica

Dopo un avvio difficile l’Atalanta sta provando a risalire la classifica e oggi occupa la settima posizione con 36 punti. La Cremonese invece è quindicesima con 23 punti.

Pubblicità
0