Dove vedere Atalanta-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A protagonista anche di lunedì, con due gare che chiudono la ventiquattresima giornata di campionato. Tra queste c’è la sfida tra Atalanta e Cremonese, due squadre alla ricerca di punti seppur per obiettivi diversi: i nerazzurri cercano un posto in Europa, i grigiorossi invece inseguono la salvezza.
Su GOAL tutte le info di Atalanta-Cremonese, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.
Come guardare Atalanta-Cremonese in diretta? Canale TV e diretta streaming
La sfida di Serie A tra Atalanta e Cremonese sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.
Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.
Atalanta-Cremonese: ora di inizio
Atalanta-Cremonese, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, è in programma luned' 9 febbraio alla New Balance Arena di Bergamo. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 18:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sull'Atalanta
Palladino non può contare sugli squalificati Ahanor e De Roon: in difesa spazio a Kolasinac, a centrocampo dovrebbe giocare Pasalic. Due i ballottaggi nel reparto offensivo: quello tra Raspadori e Zaleewki e per il ruolo di prima punta tra Scamacca e Krstovic.
Notizie sulla Cremonese
Barbieri rientra dopo la squalifica ed è in vantaggio nel ballottaggio con Zerbin, subito in campo dal primo minuto i nuovi acquisti Luperto e Thorsby. In attacco al fianco di Vardy si contendono una maglia Bonazzoli e Djuric.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.li
Forma
Buon momento di forma per l’Atalanta, che sotto la guida di Palladino ha cambiato marcia. Nell’ultimo turno di campionato i nerazzurri hanno pareggiato 0-0 contro il Como: Scamacca e compagni sono reduci dal successo per 3-0 contro la Juventus in Coppa Italia.
Dopo un avvio più che positivo, la Cremonese sta vivendo un momento di flessione. La squadra di Nicola ha perso le ultime due gare di campionato (tre nelle ultime quattro) ed è chiamata a invertire la tendenza per non essere risucchiata nelle zone roventi della classifica.
Partite tra le due squadre
Sono 44 le gare ufficiali che hanno visto sfidarsi Atalanta e Cremonese: in 20 occasioni hanno avuto la meglio i nerazzurri, 15 i pareggi mentre in 9 occasioni ha vinto la Cremonese.
Classifica
Dopo un avvio difficile l’Atalanta sta provando a risalire la classifica e oggi occupa la settima posizione con 36 punti. La Cremonese invece è quindicesima con 23 punti.