Champions League
team-logoAtalanta
New Balance Arena
team-logoBorussia Dortmund
Stefano Silvestri

Dove vedere Atalanta-Borussia Dortmund in tv e streaming: canale, orario, formazioni

L'Atalanta cerca l'impresa contro il Borussia Dortmund, dopo aver perso 2-0 all'andata, per provare ad andare agli ottavi di Champions League: dove vedere la partita in tv e streaming.

Missione rimonta. Non ha alternative l'Atalanta, che dopo aver perso per 2-0 la gara d'andata degli spareggi deve disputare la partita perfetta per eliminare il Borussia Dortmund e approdare agli ottavi di finale di Champions League.

La Dea di Raffaele Palladino ha l'obbligo di vincere con almeno tre reti di scarto per passare direttamente il turno e con due per portare la gara di ritorno ai tempi supplementari. Tutti gli altri risultati porteranno irrimediabilmente alla qualificazione dei tedeschi.

Tutte le informazioni utili su Atalanta-Borussia Dortmund, sfida di ritorno dei playoff di Champions League: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni.

Come guardare Atalanta-Borussia Dortmund in diretta? Canale TV e diretta streaming

Atalanta-Borussia Dortmund si può vedere in diretta tv e streaming sia su Sky che NOW, in entrambi i casi tramite abbonamento. I clienti Sky avranno la possibilità di seguire il match anche in streaming grazie all'app senza costi aggiuntivi SkyGo.

Per quanto riguarda i canali Sky, Atalanta-Borussia Dortmund sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 253. 

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Inter-Bodo con il tuo servizio di streaming, in questo caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN, consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Atalanta-Borussia Dortmund: a che ora comincia

Il match tra Atalanta e Borussia Dortmund si giocherà alla New Balance Arena di Bergamo e prenderà il via alle ore 18.45 di mercoledì 25 febbraio 2026.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Atalanta - Borussia Dortmund

Formazione

29
M. Carnesecchi
23
S. Kolasinac
19
B. Djimsiti
3
O. Kossounou
15
M. de Roon
77
D. Zappacosta
8
M. Pasalic
47
L. Bernasconi
59
N. Zalewski
13
Ederson
9
G. Scamacca
1
G. Kobel
3
W. Anton
49
L. Reggiani
5
R. Bensebaini
8
F. Nmecha
14
M. Beier
26
J. Ryerson
24
D. Svensson
7
J. Bellingham
10
J. Brandt
9
S. Guirassy

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Palladino

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • N. Kovac

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Nell'Atalanta Samardzic, a segno contro il Napoli, dovrebbe prendere il posto di Pasalic sulla trequarti. Anche Hien spera in una maglia in difesa. Borussia Dortmund simile all'andata: nuova chance per il giovanissimo italiano Reggiani. 

Probabili formazioni Atalanta-Borussia Dortmund

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. All. Kovac

Forma di Atalanta e Borussia Dortmund

L'Atalanta si è rialzata nel fine settimana, battendo in rimonta il Napoli in campionato e continuando la propria marcia di avvicinamento alle prime quattro posizioni. 2-2 invece per il Borussia Dortmund, secondo in Bundesliga alle spalle del Bayern, in casa del Lipsia.

Precedenti Atalanta-Borussia Dortmund

ATA

Ultime 4 partite

BVB

1

Vittoria

1

Pareggio

2

Vittorie

4

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
1/4
Entrambe le squadre a segno
2/4

Classifica di Atalanta e Borussia Dortmund

