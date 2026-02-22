Dove vedere Atalanta-Borussia Dortmund in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Missione rimonta. Non ha alternative l'Atalanta, che dopo aver perso per 2-0 la gara d'andata degli spareggi deve disputare la partita perfetta per eliminare il Borussia Dortmund e approdare agli ottavi di finale di Champions League.

La Dea di Raffaele Palladino ha l'obbligo di vincere con almeno tre reti di scarto per passare direttamente il turno e con due per portare la gara di ritorno ai tempi supplementari. Tutti gli altri risultati porteranno irrimediabilmente alla qualificazione dei tedeschi.

Tutte le informazioni utili su Atalanta-Borussia Dortmund, sfida di ritorno dei playoff di Champions League: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni.

Come guardare Atalanta-Borussia Dortmund in diretta? Canale TV e diretta streaming

Atalanta-Borussia Dortmund si può vedere in diretta tv e streaming sia su Sky che NOW, in entrambi i casi tramite abbonamento. I clienti Sky avranno la possibilità di seguire il match anche in streaming grazie all'app senza costi aggiuntivi SkyGo.

Per quanto riguarda i canali Sky, Atalanta-Borussia Dortmund sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 253.

Come guardarla all'estero con una VPN

Atalanta-Borussia Dortmund: a che ora comincia

Champions League - Fase finali New Balance Arena

Il match tra Atalanta e Borussia Dortmund si giocherà alla New Balance Arena di Bergamo e prenderà il via alle ore 18.45 di mercoledì 25 febbraio 2026.

Notizie sulle squadre e formazioni

Nell'Atalanta Samardzic, a segno contro il Napoli, dovrebbe prendere il posto di Pasalic sulla trequarti. Anche Hien spera in una maglia in difesa. Borussia Dortmund simile all'andata: nuova chance per il giovanissimo italiano Reggiani.

Probabili formazioni Atalanta-Borussia Dortmund

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. All. Kovac

Forma di Atalanta e Borussia Dortmund

L'Atalanta si è rialzata nel fine settimana, battendo in rimonta il Napoli in campionato e continuando la propria marcia di avvicinamento alle prime quattro posizioni. 2-2 invece per il Borussia Dortmund, secondo in Bundesliga alle spalle del Bayern, in casa del Lipsia.

Precedenti Atalanta-Borussia Dortmund

Classifica di Atalanta e Borussia Dortmund