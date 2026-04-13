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Matteo Occhiuto

Dove vedere Aston Villa-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Europa League
Aston Villa vs Bologna
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Come guardare la partita di UEFA Europa League tra Aston Villa e Bologna: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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A caccia dell’impresa. Il Bologna di Vincenzo Italiano vola in Inghilterra per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League: a Birmingham si gioca il secondo atto della sfida con l’Aston Villa.

Orsolini e compagni cercano l’impresa dopo il 3-1 dell’andata ottenuto dalla squadra di Unai Emery che, pur non dominando, aveva sbancato il Dall’Ara con due reti di scarto. I rossoblu in campionato si sono parzialmente riscattati col 2-0 rifilato al Lecce, ma il vero obiettivo resta cercare di ribaltare tutto in Inghilterra. 

In palio, dunque, ci sarà un posto in semifinale, con la vincente del match del Villa Park che affronterà una fra Porto e Nottingham Forest.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Aston Villa-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Europa League
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Aston Villa
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Bologna
BOL
Sarà Sky Sport la casa della UEFA Europa League 2025/26 La sfida fra Aston Villa e Bologna sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta.

Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare le partite in esclusiva della UEFA Europa League 2025/26 Per poter vedere Aston Villa-Bologna in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Aston Villa-Bologna: ora di inizio

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Europa League - Final Stage
Villa Park

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Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Aston Villa - Bologna

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • U. Emery

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Italiano

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Notizie sull’Aston Villa

Modulo che vince non si cambia: Emery dovrebbe confermare anche in casa il 4-4-2 con cui ha sbancato il Dall’Ara, con Rogers e Watkins di punta. Altra panchina in arrivo per Bailey, mentre Douglas Luiz scalpita in mezzo al campo.

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz, Tielemans, Buendia; Rogers, Watkins. All. Emery.

Notizie sul Bologna

Il principale ballottaggio secondo Italiano è quello fra Bernardeschi e Orsolini, tornato finalmente al goal in Serie A. Rispetto al match contro il Lecce tornerà dal primo minuto Rowe sull’out opposto. In difesa mancherà Lucumì, diffidato e ammonito nel corso della gara d’andata. Vitik al suo posto.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; João Mario, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.

Forma

AVL
-Forma

Goal segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

BOL
-Forma

Goal segnato (subito)
9/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

AVL

Ultime 3 partite

BOL

3

Vittorie

0

Pareggi

0

Vittorie

6

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
1/3
Entrambe le squadre a segno
1/3

In tre gare contro l'Aston Villa, il Bologna non è mai riuscito a evitare la sconfitta, perdendo due volte al Villa Park senza riuscire a segnare. 

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