Dove vedere Aston Villa-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

A caccia dell’impresa. Il Bologna di Vincenzo Italiano vola in Inghilterra per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League: a Birmingham si gioca il secondo atto della sfida con l’Aston Villa.

Orsolini e compagni cercano l’impresa dopo il 3-1 dell’andata ottenuto dalla squadra di Unai Emery che, pur non dominando, aveva sbancato il Dall’Ara con due reti di scarto. I rossoblu in campionato si sono parzialmente riscattati col 2-0 rifilato al Lecce, ma il vero obiettivo resta cercare di ribaltare tutto in Inghilterra.

In palio, dunque, ci sarà un posto in semifinale, con la vincente del match del Villa Park che affronterà una fra Porto e Nottingham Forest.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Aston Villa-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sarà Sky Sport la casa della UEFA Europa League 2025/26 La sfida fra Aston Villa e Bologna sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta.

Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare le partite in esclusiva della UEFA Europa League 2025/26 Per poter vedere Aston Villa-Bologna in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.

Come guardare ovunque con una VPN

Aston Villa-Bologna: ora di inizio

Europa League - Final Stage Villa Park

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Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Aston Villa - Bologna Probabile formazione Panchina Allenatore U. Emery Probabile formazione Panchina Allenatore V. Italiano

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Notizie sull’Aston Villa

Modulo che vince non si cambia: Emery dovrebbe confermare anche in casa il 4-4-2 con cui ha sbancato il Dall’Ara, con Rogers e Watkins di punta. Altra panchina in arrivo per Bailey, mentre Douglas Luiz scalpita in mezzo al campo.

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz, Tielemans, Buendia; Rogers, Watkins. All. Emery.

Notizie sul Bologna

Il principale ballottaggio secondo Italiano è quello fra Bernardeschi e Orsolini, tornato finalmente al goal in Serie A. Rispetto al match contro il Lecce tornerà dal primo minuto Rowe sull’out opposto. In difesa mancherà Lucumì, diffidato e ammonito nel corso della gara d’andata. Vitik al suo posto.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; João Mario, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.

Forma

Partite tra le due squadre

In tre gare contro l'Aston Villa, il Bologna non è mai riuscito a evitare la sconfitta, perdendo due volte al Villa Park senza riuscire a segnare.