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Dove vedere Arsenal-Leeds United in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Arsenal vs Leeds United
Arsenal
Leeds United
Premier League

Dove vedere la partita di Premier League tra Arsenal e Leeds United: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Premier League - Game Week 6
Emirates Stadium

La partita sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match in tempo reale.

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Arsenal-Leeds United: data e orario

L'Arsenal ospita il Leeds United all'Emirates Stadium di Londra in una sfida valida per la Premier League. I Gunners, reduci da un'annata storica culminata con il titolo in campionato e la finale di Champions League, cercano continuità davanti al proprio pubblico.

Mikel Arteta deve però fare i conti con un'infermeria affollata. Assenti di peso come William Saliba, Ben White, Declan Rice e Kai Havertz pesano sulla rosa a disposizione, e il tecnico spagnolo dovrà affidarsi a soluzioni alternative per mantenere la solidità difensiva e la qualità in mezzo al campo.

Il Leeds di Daniel Farke arriva a Londra con ambizioni concrete. La vittoria per 4-1 sul Newcastle e il pareggio contro il Crystal Palace mostrano una squadra capace di competere, anche se la pesante sconfitta per 6-3 contro il Chelsea in EFL Cup ha evidenziato qualche fragilità difensiva.

In classifica, l'Arsenal occupa la seconda posizione mentre il Leeds si trova al quinto posto: entrambe le squadre hanno quindi molto da guadagnare da un risultato positivo in questa fase della stagione.

I precedenti sorridono nettamente ai padroni di casa, che negli ultimi anni hanno dominato questo confronto con margini importanti. Per i tifosi che non possono essere presenti all'Emirates, di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Arsenal - Leeds United

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formazione
Leeds United crest
Leeds United
LEE
3-5-2
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriC. MosqueraC. MosqueraJ. TimberJ. TimberGabrielGabrielM. OedegaardM. OedegaardM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyE. EzeE. EzeB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceV. GyoekeresV. GyoekeresJ. TraffordJ. TraffordN. ElvediN. ElvediT. MuharemovicT. MuharemovicJ. JustinJ. JustinG. GudmundssonG. GudmundssonA. TanakaA. TanakaJ. BogleJ. BogleA. StachA. StachE. AmpaduE. AmpaduD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinN. OkaforN. Okafor
Leeds United crest
Leeds United
LEE
4-2-3-1
Arsenal

Formazione titolare

Leeds United

Allenatore

  • M. Arteta
  • D. Farke

L'Arsenal deve rinunciare a diversi elementi importanti: William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz, Christos Tzolis, Ezri Konsa e Max Dowman sono tutti indisponibili per infortunio. Arteta dovrebbe schierare dal primo minuto David Raya in porta, con una difesa composta da Calafiori, Hincapie, Timber e Gabriel, e un centrocampo con Odegaard e Bruno Guimaraes. In attacco spazio a Madueke, Saka, Eze e Gyokeres.

Il Leeds deve fare a meno di Mateo Joseph, Joe Rodon, Harry Wilson e Jean Bahoya. Farke dovrebbe rispondere con Trafford tra i pali, una linea difensiva con Elvedi, Muharemovic, Justin e Gudmundsson, e un reparto offensivo affidato a Calvert-Lewin e Okafor.

Stato di forma

ARS

ARS - Forma

CHE
V2-1
NAP
V0-1
SUN
V0-2
IPS
V2-4
BHA
S3-0
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
LEE

LEE - Forma

BRE
D1-1
BHA
D1-1
CHE
S6-3
NEW
V4-1
CRY
D0-0
Gol segnato (subito)
9/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Arsenal arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni, con l'unica battuta d'arresto arrivata contro il Brighton per 3-0 in Premier League. I Gunners hanno però risposto con solidità, battendo il Sunderland 2-0 e vincendo 1-0 sul campo del Napoli in Champions League. Il Leeds, dal canto suo, ha raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite: il successo più convincente è stato il 4-1 rifilato al Newcastle, mentre il pareggio a reti bianche contro il Crystal Palace ha mostrato una certa solidità difensiva quando la squadra è ben organizzata.

Precedenti

Testa a testa

ArsenalPareggioLeeds United
5
0
0
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FIN
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FIN
16Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Il confronto più recente tra le due squadre risale al 31 gennaio 2026, quando l'Arsenal si impose 4-0 in casa del Leeds in Premier League. Guardando agli ultimi cinque precedenti, i Gunners hanno dominato il bilancio con vittorie nette, tra cui un clamoroso 5-0 all'Emirates nell'agosto 2025 e un 4-1 nell'aprile 2023, a conferma di una netta superiorità storica recente in questo confronto diretto.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione


In Premier League, l'Arsenal occupa attualmente la seconda posizione, mentre il Leeds United si trova al quinto posto.


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