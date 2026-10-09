Premier League - Game Week 6 10 ott 2026 - 07:30 Emirates Stadium

La partita sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match in tempo reale.

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Arsenal-Leeds United: data e orario

L'Arsenal ospita il Leeds United all'Emirates Stadium di Londra in una sfida valida per la Premier League. I Gunners, reduci da un'annata storica culminata con il titolo in campionato e la finale di Champions League, cercano continuità davanti al proprio pubblico.

Mikel Arteta deve però fare i conti con un'infermeria affollata. Assenti di peso come William Saliba, Ben White, Declan Rice e Kai Havertz pesano sulla rosa a disposizione, e il tecnico spagnolo dovrà affidarsi a soluzioni alternative per mantenere la solidità difensiva e la qualità in mezzo al campo.

Il Leeds di Daniel Farke arriva a Londra con ambizioni concrete. La vittoria per 4-1 sul Newcastle e il pareggio contro il Crystal Palace mostrano una squadra capace di competere, anche se la pesante sconfitta per 6-3 contro il Chelsea in EFL Cup ha evidenziato qualche fragilità difensiva.

In classifica, l'Arsenal occupa la seconda posizione mentre il Leeds si trova al quinto posto: entrambe le squadre hanno quindi molto da guadagnare da un risultato positivo in questa fase della stagione.

I precedenti sorridono nettamente ai padroni di casa, che negli ultimi anni hanno dominato questo confronto con margini importanti. Per i tifosi che non possono essere presenti all'Emirates, di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

L'Arsenal deve rinunciare a diversi elementi importanti: William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz, Christos Tzolis, Ezri Konsa e Max Dowman sono tutti indisponibili per infortunio. Arteta dovrebbe schierare dal primo minuto David Raya in porta, con una difesa composta da Calafiori, Hincapie, Timber e Gabriel, e un centrocampo con Odegaard e Bruno Guimaraes. In attacco spazio a Madueke, Saka, Eze e Gyokeres.

Il Leeds deve fare a meno di Mateo Joseph, Joe Rodon, Harry Wilson e Jean Bahoya. Farke dovrebbe rispondere con Trafford tra i pali, una linea difensiva con Elvedi, Muharemovic, Justin e Gudmundsson, e un reparto offensivo affidato a Calvert-Lewin e Okafor.

Stato di forma

L'Arsenal arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni, con l'unica battuta d'arresto arrivata contro il Brighton per 3-0 in Premier League. I Gunners hanno però risposto con solidità, battendo il Sunderland 2-0 e vincendo 1-0 sul campo del Napoli in Champions League. Il Leeds, dal canto suo, ha raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite: il successo più convincente è stato il 4-1 rifilato al Newcastle, mentre il pareggio a reti bianche contro il Crystal Palace ha mostrato una certa solidità difensiva quando la squadra è ben organizzata.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al 31 gennaio 2026, quando l'Arsenal si impose 4-0 in casa del Leeds in Premier League. Guardando agli ultimi cinque precedenti, i Gunners hanno dominato il bilancio con vittorie nette, tra cui un clamoroso 5-0 all'Emirates nell'agosto 2025 e un 4-1 nell'aprile 2023, a conferma di una netta superiorità storica recente in questo confronto diretto.

Classifica





In Premier League, l'Arsenal occupa attualmente la seconda posizione, mentre il Leeds United si trova al quinto posto.





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