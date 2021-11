Di nuovo una contro l'altra, a quattro mesi di distanza dalla finale di Coppa America. Argentina e Brasile tornano ad affrontarsi nella sfida valida per il 14° turno del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022.

All'Estadio del Bicentenario di San Juan, la Selección di Lionel Scaloni cerca il pass per la Coppa del Mondo, che potrebbe arrivare proprio al termine del match contro il Brasile. Imbattuta da 26 partite, la squadra di Lionel Scaloni otterrà il pass per la fase finale se martedì batterà il Brasile e una tra Colombia, Cile o Uruguay non riuscirà a vincere.

L'Argentina è reduce dalla vittoria per 1-0 contro l'Uruguay grazie alla rete di Angel Di Maria con una conclusione terminata all'incrocio dei pali. Stesso risultato anche tra Brasile e Colombia, con il goal di Paquetà che ha regalato l'aritmetica qualificazione ai Mondiali alla Seleçao.

Sono 106 i precedenti tra Argentina e Brasile: 44 vittorie verdeoro, 22 pareggi e 40 successi della Selección. Le due nazionali si sono affrontate per tre volte in finale di Coppa America, con l'Albiceleste che ha interrotto lo scorso 11 luglio la striscia positiva degli avversari con due vittorie su due.

In questa pagina tutte le informazioni su Argentina-Brasile: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

QUANDO SI GIOCA ARGENTINA-BRASILE

Argentina-Brasile, supersfida valida per la quattordicesima giornata del girone sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali del Qatar, si giocherà all'Estadio del Bicentenario di San Juan, in Argentina. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 01.30 della notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 novembre 2021, ovvero le 21.30 locali.

DOVE VEDERE ARGENTINA-BRASILE IN TV E STREAMING

Non sarà possibile vedere Argentina-Brasile in diretta tv, in quanto nessuna emittente televisiva ha acquisito i diritti delle qualificazioni sudamericane ai prossimi Mondiali e, dunque, nemmeno quelli della grande sfida.

Al contrario, sarà possibile assistere in diretta streaming ad Argentina-Brasile su Como Tv: la gara sarà visibile gratis, senza bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento, semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA-BRASILE

Scaloni deve rinunciare a Paulo Dybala, uscito malconcio al termine del primo tempo della sfida vinta contro l'Uruguay. Al posto del numero 10 dell'Argentina è pronto a riprendersi una maglia da titolare Lionel Messi, entrato nella ripresa contro la 'Celeste'.

L'articolo prosegue qui sotto

Dall'altra parte, assenza pesante in mezzo al campo per il Brasile: a San Juan non ci sarà Casemiro. Il centrocampista del Real Madrid ha rimediato un giallo 'pesante' contro la Colombia e salterà la sfida contro l'Argentina per squalifica. Al suo posto pronto Fabinho.

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Rodríguez, Lo Celso; Di María, Lautaro Martínez, Messi. All. Scaloni.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Fabinho, Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus, Neymar. Ct. Tite