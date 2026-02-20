Goal.com
Serie C
team-logoTeam Altamura
team-logoBenevento
Dove vedere Altamura-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Altamura e Benevento: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Match in trasferta per il Benevento, capolista nel girone C di Serie C Sky Wi-Fi. La squadra di Floro Flores giocherà sul campo del Team Altamura, per cercare di continuare la cavalcata verso la promozione diretta.

In settimana i sanniti hanno visto ridursi il vantaggio sulla seconda posizione, col Catania che ha superato il Trapani nel recupero ed è andato a -5.

L’Altamura, invece, cercherà di far l’impresa per continuare a coltivare l’attuale sogno playoff.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Altamura-Benevento in diretta? Canale TV e diretta streaming

Altamura-Benevento verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Max e Sky Sport 253.

Sarà possibile seguire Altamura-Benevento anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Altamura-Benevento: ora di inizio

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Altamura

ALTAMURA (3-5-2): Alastra; Silletti, Zazza, Mbaye; Grande, Dipinto, Crimi, Nazzaro, Mogentale; Peschetola, Curcio. All. Mangia.

Probabile formazione Benevento

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita (C), Prisco; Lamesta, Tumminello, Kouan; Salvemini. All. Floro Flores

Forma

ALT
-Forma

Goal segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

BEN
-Forma

Goal segnato (subito)
14/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Benevento reduce dal pari interno col Latina, che ha interrotto la striscia di sei vittorie consecutive. Ko per l’Altamura nell’ultimo turno: anche qui filotto di vittorie consecutive frenato. 

Partite tra le due squadre

ALT

Ultime 3 partite

BEN

0

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

1

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
1/3
Entrambe le squadre a segno
1/3

Classifica

Benevento capolista del girone C con 61 punti in 27 partite. L’Altamura, invece, è decimo a quota 36, insieme al Casarano. 

