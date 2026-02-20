Dove vedere Altamura-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Match in trasferta per il Benevento, capolista nel girone C di Serie C Sky Wi-Fi. La squadra di Floro Flores giocherà sul campo del Team Altamura, per cercare di continuare la cavalcata verso la promozione diretta.
In settimana i sanniti hanno visto ridursi il vantaggio sulla seconda posizione, col Catania che ha superato il Trapani nel recupero ed è andato a -5.
L’Altamura, invece, cercherà di far l’impresa per continuare a coltivare l’attuale sogno playoff.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Altamura-Benevento in diretta? Canale TV e diretta streaming
Altamura-Benevento verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Max e Sky Sport 253.
Sarà possibile seguire Altamura-Benevento anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Altamura-Benevento: ora di inizio
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Altamura
ALTAMURA (3-5-2): Alastra; Silletti, Zazza, Mbaye; Grande, Dipinto, Crimi, Nazzaro, Mogentale; Peschetola, Curcio. All. Mangia.
Probabile formazione Benevento
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita (C), Prisco; Lamesta, Tumminello, Kouan; Salvemini. All. Floro Flores
Forma
Benevento reduce dal pari interno col Latina, che ha interrotto la striscia di sei vittorie consecutive. Ko per l’Altamura nell’ultimo turno: anche qui filotto di vittorie consecutive frenato.
Partite tra le due squadre
Classifica
Benevento capolista del girone C con 61 punti in 27 partite. L’Altamura, invece, è decimo a quota 36, insieme al Casarano.