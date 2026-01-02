Dove vedere Algeria-Repubblica Democratica del Congo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Negli ottavi di finale di Coppa d’Africa si affrontano due squadre che fin qui hanno dimostrato di avere le carte in regola per poter arrivare fino in fondo alla competizione.

L’Algeria ha chiuso il girone a punteggio pieno, grazie a tre successi, sette reti realizzate e una sola subita, nel 3-1 dello scorso 31 dicembre contro la Guinea Equatoriale.

Dall’altro lato, la RD del Congo ha concluso il proprio raggruppamento in seconda posizione, pur avendo lo stesso numero di punti del Senegal, a causa di una differenza reti inferiore: +4 contro il +6 dei Leoni della Teranga.

Come guardare Algeria-Repubblica Democratica del Congo in diretta? Canale TV e diretta streaming

Algeria-Repubblica Democratica del Congo sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) e visibile in diretta streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Algeria-Repubblica Democratica del Congo: ora di inizio

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Algeria - RD Congo Probabile formazione Panchina Allenatore V. Petkovic Probabile formazione Panchina Allenatore S. Desabre

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Forma

Partite tra le due squadre

ALG Ultima partita DRC 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Algeria 1 - 1 RD Congo 1 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

L'Algeria ha vinto lo scontro diretto più recente contro la RD del Congo, quello per 3-0 in amichevole del 9 giugno 2022.

Classifica