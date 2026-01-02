Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Africa Cup of Nations
team-logoAlgeria
Moulay Hassan Stadium
team-logoRD Congo
Guarda in streaming su NordVPN
Michael Baldoin

Dove vedere Algeria-Repubblica Democratica del Congo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

L'Algeria affronta la Repubblica Democratica del Congo nel corso degli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2025: dove vedere il match in diretta tv e streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Negli ottavi di finale di Coppa d’Africa si affrontano due squadre che fin qui hanno dimostrato di avere le carte in regola per poter arrivare fino in fondo alla competizione.

L’Algeria ha chiuso il girone a punteggio pieno, grazie a tre successi, sette reti realizzate e una sola subita, nel 3-1 dello scorso 31 dicembre contro la Guinea Equatoriale.

Dall’altro lato, la RD del Congo ha concluso il proprio raggruppamento in seconda posizione, pur avendo lo stesso numero di punti del Senegal, a causa di una differenza reti inferiore: +4 contro il +6 dei Leoni della Teranga.

Come guardare Algeria-Repubblica Democratica del Congo in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Algeria-Repubblica Democratica del Congo sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) e visibile in diretta streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Africa Cup of Nations
Algeria crest
Algeria
ALG
RD Congo crest
RD Congo
DRC

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Algeria-Repubblica Democratica del Congo: ora di inizio

crest
Africa Cup of Nations - Africa - Coppa delle Nazioni - Finale
Moulay Hassan Stadium

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Algeria - RD Congo

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Petkovic

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • S. Desabre

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Forma

ALG
-Forma

Goal segnato (subito)
10/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

DRC
-Forma

Goal segnato (subito)
8/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

ALG

Ultima partita

DRC

0

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

1

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
0/1
Entrambe le squadre a segno
1/1

L'Algeria ha vinto lo scontro diretto più recente contro la RD del Congo, quello per 3-0 in amichevole del 9 giugno 2022.

Classifica

Pubblicità

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0