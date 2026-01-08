Dove vedere Algeria-Nigeria in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Coppa d'Africa 2025 entra nella sua fase clou.

Tra le partite previste dai quarti di finale spicca l'incrocio tra Algeria e Nigeria, due tra le migliori Nazionali del torneo che invece dovranno sfidarsi per decretare chi volerà in semifinale e chi invece - nonostante risulti tra le favorite - dovrà fare le valigie e lasciare il Marocco.

La squadra allenata da Petkovic, ex tecnico della Lazio, ha superato gli ottavi al cardiopalma eliminando la Repubblica Democratica del Congo al 119', mentre Osimhen e soci hanno avuto vita facile travolgendo il Mozambico con un 4-0.

Di seguito tutto su Algeria-Nigeria, match valido per i quarti della Coppa d'Africa: formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Algeria-Nigeria in diretta? Canale TV e diretta streaming

Algeria-Nigeria sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e visibile in streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app di Sportitalia su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Algeria-Nigeria: ora di inizio

Algeria-Nigeria si gioca sabato 10 gennaio 2026, alle ore 17 italiane, allo stadio di Marrakech (in Marocco).

Notizie sulle squadre e formazioni

ALGERIA (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Boudaoui, Bennacer, Chaibi; Mahrez, Maza, Amoura. Ct. Petkovic.

NIGERIA (4-3-1-2): Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman; Osimhen, Adams. Ct. Chelle.

Forma

Partite tra le due squadre

Nei 16 precedenti complessivi, 9 vittorie dell'Algeria, 7 della Nigeria ed un pareggio.