Africa Cup of Nations
team-logoAlgeria
Stade de Marrakech
team-logoNigeria
Claudio D'Amato

Dove vedere Algeria-Nigeria in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Algeria e Nigeria in campo per i quarti di finale della Coppa d'Africa: le formazioni, il canale tv e dove vedere il match in diretta streaming.

La Coppa d'Africa 2025 entra nella sua fase clou.

Tra le partite previste dai quarti di finale spicca l'incrocio tra Algeria e Nigeria, due tra le migliori Nazionali del torneo che invece dovranno sfidarsi per decretare chi volerà in semifinale e chi invece - nonostante risulti tra le favorite - dovrà fare le valigie e lasciare il Marocco.

La squadra allenata da Petkovic, ex tecnico della Lazio, ha superato gli ottavi al cardiopalma eliminando la Repubblica Democratica del Congo al 119', mentre Osimhen e soci hanno avuto vita facile travolgendo il Mozambico con un 4-0.

Di seguito tutto su Algeria-Nigeria, match valido per i quarti della Coppa d'Africa: formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Algeria-Nigeria in diretta? Canale TV e diretta streaming

Africa Cup of Nations
Algeria crest
Algeria
ALG
Nigeria crest
Nigeria
NGR

Algeria-Nigeria sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e visibile in streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app di Sportitalia su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Algeria-Nigeria: ora di inizio

crest
Africa Cup of Nations - Africa - Coppa delle Nazioni - Finale
Stade de Marrakech

Algeria-Nigeria si gioca sabato 10 gennaio 2026, alle ore 17 italiane, allo stadio di Marrakech (in Marocco).

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Algeria - Nigeria

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Petkovic

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Chelle

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

ALGERIA (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Boudaoui, Bennacer, Chaibi; Mahrez, Maza, Amoura. Ct. Petkovic.

NIGERIA (4-3-1-2): Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman; Osimhen, Adams. Ct. Chelle.

Forma

ALG
-Forma

Goal segnato (subito)
9/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

NGR
-Forma

Goal segnato (subito)
13/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

ALG

Ultime 5 partite

NGR

4

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

9

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Nei 16 precedenti complessivi, 9 vittorie dell'Algeria, 7 della Nigeria ed un pareggio.

0