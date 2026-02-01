Goal.com
Coppa del Rey
team-logoAlbacete
Estadio Carlos Belmonte
team-logoBarcellona
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Albacete-Barcellona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Albacete e Barcellona in campo per i quarti di finale della Coppa del Re: formazioni e come seguire la gara in diretta tv e streaming.

Coppa del Re giunta ai quarti di finale: i campioni in carica del Barcellona fanno visita alla sorpresa Albacete.

Il club castigliano è infatti reduce dal clamoroso successo inferto al Real Madrid nel turno precedente: un 3-2 difficile da digerire per Alvaro Arbeloa, sostituto dell'esonerato Xabi Alonso sulla panchina dei 'Blancos'. L'Albacete ha eliminato anche un altro club di Liga, il Celta Vigo, ai sedicesimi di finale.

Blaugrana che invece hanno avuto la meglio sul Racing Santander agli ottavi: 0-2 il risultato, stesso punteggio della vittoria ai danni del Guadalajara ai sedicesimi.

Di seguito tutte le info su Albacete-Barcellona: dalle formazioni a come seguire in diretta tv e streaming la sfida di Coppa del Re.

Come guardare Albacete-Barcellona? Canale TV e diretta streaming

Coppa del Rey
Albacete crest
Albacete
ALB
Barcellona crest
Barcellona
BAR

Albacete-Barcellona è visibile in esclusiva su DAZN tramite l'app dedicata, fruibile su smart tv e non solo: anche su device portatili, console di gioco e dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick.

Da browser sarà necessario accedere al sito ufficiale con le credenziali dell'abbonamento (e-mail e password), per poi selezionare l'evento in questione dal catalogo a disposizione.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Albacete-Barcellona con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Albacete-Barcellona: a che ora inizia

crest
Coppa del Rey - Coppa del Rey
Estadio Carlos Belmonte

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Albacete - Barcellona

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Gonzalez

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • H. Flick

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Albacete-Barcellona

ALBACETE (4-3-3): Marino; Gamez, Vallejo, Neva, Gomez; Villar, Pacheco, Melendez; Medina, Betancor, Valverde. All. Gonzalez.

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Cubarsì, Martin, Balde; Olmo, Casadò, Bernal; Bardghji, Lewandowski, Rashford. All. Flick.

La forma di Albacete e Barcellona

ALB
-Forma

Goal segnato (subito)
7/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

BAR
-Forma

Goal segnato (subito)
15/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Precedenti tra Albacete e Barcellona

ALB

Ultime 4 partite

BAR

0

Vittorie

0

Pareggi

4

Vittorie

2

Goal segnati

11
Partite con più di 2,5 gol
3/4
Entrambe le squadre a segno
2/4
