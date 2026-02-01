Dove vedere Albacete-Barcellona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Coppa del Re giunta ai quarti di finale: i campioni in carica del Barcellona fanno visita alla sorpresa Albacete.

Il club castigliano è infatti reduce dal clamoroso successo inferto al Real Madrid nel turno precedente: un 3-2 difficile da digerire per Alvaro Arbeloa, sostituto dell'esonerato Xabi Alonso sulla panchina dei 'Blancos'. L'Albacete ha eliminato anche un altro club di Liga, il Celta Vigo, ai sedicesimi di finale.

Blaugrana che invece hanno avuto la meglio sul Racing Santander agli ottavi: 0-2 il risultato, stesso punteggio della vittoria ai danni del Guadalajara ai sedicesimi.

Di seguito tutte le info su Albacete-Barcellona: dalle formazioni a come seguire in diretta tv e streaming la sfida di Coppa del Re.

Come guardare Albacete-Barcellona? Canale TV e diretta streaming

Albacete-Barcellona è visibile in esclusiva su DAZN tramite l'app dedicata, fruibile su smart tv e non solo: anche su device portatili, console di gioco e dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick.

Da browser sarà necessario accedere al sito ufficiale con le credenziali dell'abbonamento (e-mail e password), per poi selezionare l'evento in questione dal catalogo a disposizione.

Come guardarla all'estero con una VPN

Albacete-Barcellona: a che ora inizia

Coppa del Rey - Coppa del Rey Estadio Carlos Belmonte

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Albacete - Barcellona Probabile formazione Panchina Allenatore A. Gonzalez Probabile formazione Panchina Allenatore H. Flick

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Albacete-Barcellona

ALBACETE (4-3-3): Marino; Gamez, Vallejo, Neva, Gomez; Villar, Pacheco, Melendez; Medina, Betancor, Valverde. All. Gonzalez.

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Cubarsì, Martin, Balde; Olmo, Casadò, Bernal; Bardghji, Lewandowski, Rashford. All. Flick.

