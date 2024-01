This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Dove vedere Al Hilal-Inter Miami, Apple TV, Sky o DAZN? Canale TV, diretta streaming e formazioni Antonio Torrisi Amichevoli dei club GUARDA AL HILAL-INTER MIAMI SU Getty Amichevoli dei clubAl Hilal vs Inter Miami CFAl HilalInter Miami CF Altra amichevole per l'Inter Miami di Leo Messi: prestigiosa sfida saudita contro l'Al Hilal. Chi gioca, le formazioni e dove guardare la partita. AL HILAL-INTER MIAMI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING Un'altra vetrina importante, per il calcio saudita e non solo: Al Hilal e Inter Miami si sfidano in amichevole per mettere in mostra i propri "gioielli". Da una parte una delle squadre "simbolo" dell'Arabia Saudita, che la scorsa estate ha portato avanti investimenti importantissimi: al netto dell'infortunio di Neymar, l'Al Hilal può schierare l'ex Lazio Sergej Milinkovic-Savic, ma anche l'ex Napoli Kalidou Koulibaly. E non solo. L'Inter Miami non sfigura, comunque: nelle scorse settimane "El Pistolero" Luis Suarez ha raggiunto Lionel Messi e compagni in USA, riformando un gruppo di ex Barcellona completato da Jordi Alba e Sergio Busquets. In questa pagina troverete tutte le informazioni utili per seguire Al Hilal-Inter Miami: le formazioni e dove guardarla in TV e streaming. ORARIO AL HILAL-INTER MIAMI La partita amichevole Al Hilal-Inter Miami verrà disputata lunedì 29 gennaio 2024 alle ore 19:00 italiane: la sfida verrà giocata alla Kingdom Arena. DOVE GUARDARE AL HILAL-INTER MIAMI IN TV E STREAMING APPLE TV Guardala qui PROBABILI FORMAZIONI AL HILAL-INTER MIAMI PROBABILE FORMAZIONE AL HILAL Mancherà, come detto, Neymar: il brutto infortunio al crociato terrà fuori il brasiliano ancora a lungo. Da rivedere anche la formazione saudita, considerando gli impegni in Coppa d'Asia e Coppa d'Africa di molti dei protagonisti. Assenti, tra gli altri, Bono e Koulibaly. AL HILAL (4-3-3): Al Owais; Al Shahrani, Al Mufarrij, K. Al Dawsari, Lodi; Al Faraj, Neves, Milinkovic-Savic; Malcom, Mitrovic, Al-Qahtani. PROBABILE FORMAZIONE INTER MIAMI Confermato il blocco Barcellona dal "Tata" Martino: Messi giocherà in attacco con Suarez, Alba andrà a sinistra e Busquets in mediana. INTER MIAMI (3-5-2): Callender; Aviles, Krivtsov, Allen; Yedlin, Gressel, Busquets, Ruiz, Alba; Suarez, Messi. PERCH È SI GIOCA AL HILAL-INTER MIAMI? L'amichevole tra Al Hilal e Inter Miami fa parte della "Riyadh Season Cup", l'evento organizzato da Riyadh Season: un triangolare che coinvolge anche l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Pubblicità