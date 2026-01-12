Dove vedere Al Hilal-Al Nassr in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Saudi League vive una giornata importantissima nella lotta per il titolo: l'Al Hilal e l'Al Nassr, rispettivamente prima e seconda in classifica, si sfidano in una gara che potrebbe valere moltissimo.

L'Al Hilal comanda attualmente il campionato saudita con 35 punti in 13 giornate, 4 in più rispetto all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, secondo con 31 assieme all'Al Taawoon.

Di seguito tutto su Al Hilal-Al Nassr: dalle formazioni, a canale tv e copertura streaming.

Come guardare Al Hilal-Al Nassr in diretta? Canale TV e diretta streaming

Ci sono due modi per vedere Al Hilal-Al Nassr in diretta tv e streaming: uno è gratuito ed è rappresentato da Sportitalia (canale 60 del Digitale Terrestre, sito o app), mentre l'altro è Como TV, piattaforma visibile tramite abbonamento al prezzo di 2.99 euro per tutta la stagione 2025/2026.

Al Hilal-Al Nassr: ora di inizio

Al Hilal-Al Nassr, big match della quattordicesima giornata della Saudi League, si gioca oggi 12 gennaio alle ore 18.30 italiane: la gara andrà in scena al Kingdom Stadium di Riad, in Arabia Saudita.

Notizie sulle squadre e formazioni

Al Hilal implacabile: è reduce addirittura da 19 vittorie consecutive tra tutte le competizioni. L'ultimo mezzo passo falso risale al 3-3 di settembre contro l'Al Ahli. Ha perso clamorosamente smalto negli ultimi tempi, invece l'Al Nassr: la squadra di Cristiano Ronaldo ha racimolato appena un punto nelle ultime 3 partite.

Forma

Partite tra le due squadre