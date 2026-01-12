Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
1ª Divisione
team-logoAl Hilal
team-logoAl Nassr FC
Stefano Silvestri

Dove vedere Al Hilal-Al Nassr in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sfida al vertice della classifica nella Saudi League: l'Al Hilal capolista ospita l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, secondo con 4 punti di ritardo. Dove vedere la gara in tv e streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Saudi League vive una giornata importantissima nella lotta per il titolo: l'Al Hilal e l'Al Nassr, rispettivamente prima e seconda in classifica, si sfidano in una gara che potrebbe valere moltissimo.

L'Al Hilal comanda attualmente il campionato saudita con 35 punti in 13 giornate, 4 in più rispetto all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, secondo con 31 assieme all'Al Taawoon.

Di seguito tutto su Al Hilal-Al Nassr: dalle formazioni, a canale tv e copertura streaming.

Come guardare Al Hilal-Al Nassr in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

1ª Divisione
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Ci sono due modi per vedere Al Hilal-Al Nassr in diretta tv e streaming: uno è gratuito ed è rappresentato da Sportitalia (canale 60 del Digitale Terrestre, sito o app), mentre l'altro è Como TV, piattaforma visibile tramite abbonamento al prezzo di 2.99 euro per tutta la stagione 2025/2026.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Al Hilal-Al Nassr: ora di inizio

crest
1ª Divisione - 1ª Divisione

Al Hilal-Al Nassr, big match della quattordicesima giornata della Saudi League, si gioca oggi 12 gennaio alle ore 18.30 italiane: la gara andrà in scena al Kingdom Stadium di Riad, in Arabia Saudita.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Al Hilal - Al Nassr FC

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • S. Inzaghi

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • J. Jesus

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Al Hilal implacabile: è reduce addirittura da 19 vittorie consecutive tra tutte le competizioni. L'ultimo mezzo passo falso risale al 3-3 di settembre contro l'Al Ahli. Ha perso clamorosamente smalto negli ultimi tempi, invece l'Al Nassr: la squadra di Cristiano Ronaldo ha racimolato appena un punto nelle ultime 3 partite.

Forma

HIL
-Forma

Goal segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

ALN
-Forma

Goal segnato (subito)
13/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

HIL

Ultime 5 partite

ALN

2

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

7

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
4/5
Pubblicità
0