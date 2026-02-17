Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
1ª Divisione
team-logoAl Hilal
team-logoAl Ittihad
Guarda in streaming su NordVPN
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Al-Hilal-Al-Ittihad in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Big match in Saudi Pro League tra Al-Hilal e Al-Ittihad: tutte le info sulle formazioni e su come seguirlo in diretta tv e streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Percorso senza macchie in Saudi Pro League per l'Al-Hilal: la squadra di Simone Inzaghi guida la classifica con 53 punti, frutto delle 16 vittorie e dei 5 pareggi nelle 21 partite disputate.

Avversario nel prossimo turno è l'Al-Ittihad, lontano ben sedici lunghezze: subito sfida al suo recente passato per Karim Benzema, trasferitosi alla corte di Inzaghi qualche settimana fa.

Di seguito tutto ciò che serve sapere su Al-Hilal-Al-Ittihad: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la gara in diretta tv e streaming.

Come guardare Al-Hilal-Al-Ittihad in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

1ª Divisione
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

Nessuna opzione per quanto riguarda la diretta tv di Al-Hilal-Al-Ittihad: sul territorio italiano non ci sarà alcuna emittente a trasmettere la sfida.

Stesso discorso per lo streaming: anche in questo caso non c'è un modo per assistere alla partita.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Al-Hilal-Al-Ittihad: a che ora comincia

crest
1ª Divisione - 1ª Divisione

La sfida tra Al-Hilal e Al-Ittihad si giocherà giovedì 19 febbraio 2026 alla Kingdom Arena di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita: calcio d'inizio alle ore 20:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Al Hilal - Al Ittihad

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • S. Inzaghi

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • S. Conceicao

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Forma di Al-Hilal e Al-Ittihad

Precedenti tra Al-Hilal e Al-Ittihad

HIL

Ultime 5 partite

ITT

3

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

9

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica di Al-Hilal e Al-Ittihad

Pubblicità
0