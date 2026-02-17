Dove vedere Al-Hilal-Al-Ittihad in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Percorso senza macchie in Saudi Pro League per l'Al-Hilal: la squadra di Simone Inzaghi guida la classifica con 53 punti, frutto delle 16 vittorie e dei 5 pareggi nelle 21 partite disputate.
Avversario nel prossimo turno è l'Al-Ittihad, lontano ben sedici lunghezze: subito sfida al suo recente passato per Karim Benzema, trasferitosi alla corte di Inzaghi qualche settimana fa.
Di seguito tutto ciò che serve sapere su Al-Hilal-Al-Ittihad: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la gara in diretta tv e streaming.
Come guardare Al-Hilal-Al-Ittihad in diretta? Canale TV e diretta streaming
Nessuna opzione per quanto riguarda la diretta tv di Al-Hilal-Al-Ittihad: sul territorio italiano non ci sarà alcuna emittente a trasmettere la sfida.
Stesso discorso per lo streaming: anche in questo caso non c'è un modo per assistere alla partita.
Al-Hilal-Al-Ittihad: a che ora comincia
La sfida tra Al-Hilal e Al-Ittihad si giocherà giovedì 19 febbraio 2026 alla Kingdom Arena di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita: calcio d'inizio alle ore 20:00.