Dove vedere Lazio-Atalanta sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni

In corsa per un posto in Champions dopo aver recuperato diversi punti, l'Atalanta di Palladino fa ora visita alla Lazio di Sarri, altalentante fin qui ma ancora decisa a puntare a un posto in Europa League o Conference.

Rispettivamente settima e ottava, l'Atalanta e la Lazio si affrontano all'Olimpico una settimana dopo il 24esimo turno di campionato: nell'ultima giornata i bergamaschi hanno battuto la Cremonese, mentre i biancocelesti sono stati rimontati dalla Juventus concludendo sul 2-2 la sfida dello Stadium.

Seconda gara del sabato, Lazio-Atalanta si gioca alle 18:00, ovvero prima dell'incontro di cartello di scena a San Siro e che vedrà di fronte l'Inter e la Juventus per il Derby d'Italia.

Come guardare Lazio-Atalanta in diretta? Canale TV e diretta streaming

Lazio-Atalanta si può vedere in diretta esclusiva su DAZN tramite l'app su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Come di consueto DAZN è disponibile anche attraverso il sito ufficiale.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto 'Zona DAZN' la sfida di sabato si può guardare anche in tv su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

Come guardarla all'estero con una VPN

Lazio-Atalanta: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Roma

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Lazio - Atalanta Probabile formazione Panchina Allenatore M. Sarri Probabile formazione Panchina Allenatore R. Palladino

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Lazio-Atalanta con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Raspadori; Scamacca. All. Palladino

Forma di Lazio e Atalanta

Partite tra le due squadre

Classifica