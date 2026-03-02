Dove vedere Lazio-Atalanta di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Ora si fa sul serio. Tra Roma e Bergamo, Lazio e Atalanta si giocano il passaggio alla finalissima di Coppa Italia contro una tra Inter e Como: primo round all'Olimpico.
La Dea arriva nella Capitale dopo un periodo fantastico tra Serie A e Champions League, pronta a prendersi anche la finalissima di Coppa Italia. In casa, però, c'è una squadra biancocelesta altalenante in campionato e lontana dal settimo posto, consapevole che il successo della Coppa permettere, oltre alla gloria del trionfo, anche la qualificazione alla prossima Europa League.
Il ritorno della semifinale non è previsto questo mese, ma bensì ad aprile: bisognerà attendere diverse settimane, dunque, per conoscere quale squadra tra Lazio ed Atalanta giocherà contro Como o Inter, anch'esse impegnate nel ritorno solamente il prossimo mese.
Come guardare Lazio-Atalanta? Canale TV e diretta streaming
A che ora comincia Lazio-Atalanta?
Lazio-Atalanta si gioca nella serata di mercoledì 4 marzo allo stadio Olimpico di Roma: calcio d'inizio alle ore 21.00.
Notizie sulle squadre e probabili formazioni
Resiste il dubbio Maldini nella Lazio: l'ex va verso un nuovo forfait e al suo posto può toccare a Noslin. Out anche Gila e Basic. Tavares è favorito su Pellegrini a sinistra, Isaksen torna titolare.
Tanti ballottaggi nell'Atalanta, in cui dovrebbe giocare Krstovic come centravanti. In difesa spera anche Hien, Ederson invece è out per un problema muscolare.
PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ATALANTA
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino