Coppa Italia
team-logoLazio
team-logoAtalanta
Michael Baldoin

Dove vedere Lazio-Atalanta di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Tempo di Coppa Italia e delle semifinali, all'Olimpico di scena la gara d'andata tra la Lazio e l'Atalanta: la finale sarà in palio a Bergamo, per sfidare una tra Como e Inter.

Ora si fa sul serio. Tra Roma e Bergamo, Lazio e Atalanta si giocano il passaggio alla finalissima di Coppa Italia contro una tra Inter e Como: primo round all'Olimpico.

La Dea arriva nella Capitale dopo un periodo fantastico tra Serie A e Champions League, pronta a prendersi anche la finalissima di Coppa Italia. In casa, però, c'è una squadra biancocelesta altalenante in campionato e lontana dal settimo posto, consapevole che il successo della Coppa permettere, oltre alla gloria del trionfo, anche la qualificazione alla prossima Europa League.

Il ritorno della semifinale non è previsto questo mese, ma bensì ad aprile: bisognerà attendere diverse settimane, dunque, per conoscere quale squadra tra Lazio ed Atalanta giocherà contro Como o Inter, anch'esse impegnate nel ritorno solamente il prossimo mese.

Come guardare Lazio-Atalanta? Canale TV e diretta streaming

Lazio-Atalanta si può vedere gratis in tv sul canale del digitale terrestre numero 6, ovvero Italia 1. Disponibile anche su Sky attraverso il canale 106, la partita di Coppa Italia si può vedere live in streaming, sempre in chiaro, sul sito ufficiale di Sport Mediaset, su quello di Mediaset Infinity o attraverso l'app di quest'ultimo servizio.

Come guardare Lazio-Atalanta all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Lazio-Atalanta con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Mediaset. Una VPN, come Nord VPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL.

A che ora comincia Lazio-Atalanta?

Lazio-Atalanta si gioca nella serata di mercoledì 4 marzo allo stadio Olimpico di Roma: calcio d'inizio alle ore 21.00.

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Lazio - Atalanta

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Palladino

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Resiste il dubbio Maldini nella Lazio: l'ex va verso un nuovo forfait e al suo posto può toccare a Noslin. Out anche Gila e Basic. Tavares è favorito su Pellegrini a sinistra, Isaksen torna titolare. 

Tanti ballottaggi nell'Atalanta, in cui dovrebbe giocare Krstovic come centravanti. In difesa spera anche Hien, Ederson invece è out per un problema muscolare.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ATALANTA

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino

Forma

LAZ
-Forma

Goal segnato (subito)
3/7
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

ATA
-Forma

Goal segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

I precedenti tra Lazio e Atalanta

LAZ

Ultime 5 partite

ATA

1

Vittoria

2

Pareggi

2

Vittorie

3

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5
0