Dove vedere Lazio-Atalanta di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Ora si fa sul serio. Tra Roma e Bergamo, Lazio e Atalanta si giocano il passaggio alla finalissima di Coppa Italia contro una tra Inter e Como: primo round all'Olimpico.

La Dea arriva nella Capitale dopo un periodo fantastico tra Serie A e Champions League, pronta a prendersi anche la finalissima di Coppa Italia. In casa, però, c'è una squadra biancocelesta altalenante in campionato e lontana dal settimo posto, consapevole che il successo della Coppa permettere, oltre alla gloria del trionfo, anche la qualificazione alla prossima Europa League.

Il ritorno della semifinale non è previsto questo mese, ma bensì ad aprile: bisognerà attendere diverse settimane, dunque, per conoscere quale squadra tra Lazio ed Atalanta giocherà contro Como o Inter, anch'esse impegnate nel ritorno solamente il prossimo mese.

Come guardare Lazio-Atalanta? Canale TV e diretta streaming

Come guardare Lazio-Atalanta all'estero con una VPN

A che ora comincia Lazio-Atalanta?

Lazio-Atalanta si può vedere gratis in tv sul canale del digitale terrestre numero 6, ovvero Italia 1. Disponibile anche su Sky attraverso il canale 106, la partita di Coppa Italia si può vedere live in streaming, sempre in chiaro, sul sito ufficiale di Sport Mediaset, su quello di Mediaset Infinity o attraverso l'app di quest'ultimo servizio.

Lazio-Atalanta si gioca nella serata di mercoledì 4 marzo allo stadio Olimpico di Roma: calcio d'inizio alle ore 21.00.

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Lazio - Atalanta Probabile formazione Panchina Allenatore M. Sarri Probabile formazione Panchina Allenatore R. Palladino

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Resiste il dubbio Maldini nella Lazio: l'ex va verso un nuovo forfait e al suo posto può toccare a Noslin. Out anche Gila e Basic. Tavares è favorito su Pellegrini a sinistra, Isaksen torna titolare.

Tanti ballottaggi nell'Atalanta, in cui dovrebbe giocare Krstovic come centravanti. In difesa spera anche Hien, Ederson invece è out per un problema muscolare.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ATALANTA

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino

Forma

I precedenti tra Lazio e Atalanta