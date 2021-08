Dove giocherà Messi? Il futuro dell'argentino tra sogni e realtà

Sembrava fatta per il rinnovo, invece Messi lascia ufficialmente il Barcellona: chi sono le squadre che possono portarlo tra le proprie fila.

Sì, Leo Messi lascia il Barcellona. Non rinnova, non continua la sua fenomenale era con i blaugrana. L'ufficialità arriva nella giornata in cui tutto era intavolato per il rinnovo. Invece, tutto il contrario. Dopo 17 anni l'argentino dice addio alla Catalogna per cominciare una nuova parte della sua vita.

Agosto sarà dunque il mese più importante degli ultimi anni, quello in cui Messi sceglierà una nuova squadra. Classe 1987, favorito per il Pallone d'Oro 2021, continua ad essere uno dei top al mondo e la possibilità di portarlo tra le proprie fila è storica per tanti club. Pronti a cambiare per sempre il proprio mondo.

Dove giocherà Messi? Chi può permetterselo?

MANCHESTER CITY

Si è spesso parlato di Manchester City per l'eventuale addio di Messi. Il club inglese ha dalla sua Pep Guardiola e una possibilità economica da urlo per portare l'argentino tra le proprie fila: l'eventualità Citizens, vista anche la mancanza di un cartellino da dover pagare, è sicuramente una delle due maggiormente reali.

Il problema? Nella stessa giornata dell'addio al Barcellona, il City ha ufficializzato Grealish per 117 milioni: con la numero dieci.

PSG

L'altra grande in pole per Messi è ovviamente il PSG. La squadra francese sogna la Pulce da anni ed ora ha la possibilità di andare oltre il mito, portandolo in un attacco che comprende Neymar e Mbappè. L'amico brasiliano potrebbe essere il grimaldello giusto.

L'arrivo al PSG potrebbe sconvolgere però il mercato e portare all'addio di uno tra lo stesso Neymar e Mbappè, con il Manchester City e il Real Madrid in prima fila in caso di domino di trattative.

INTER

Da diverse stagioni i tifosi nerazzurri hanno accarezzato l'utopia di vedere Messi a Milano. Impossibile.

JUVENTUS

Stesso discorso per la Juventus: i bianconeri devono fare i conti con lo stipendio monstre di Cristiano Ronaldo al quale si dovrebbero aggiungere i 40 milioni netti dell'argentino.

CHELSEA, LIVERPOOL E MANCHESTER UNITED

E se ad avere la meglio fosse un'altra squadra inglese? Una possibilità mai paventata, ora di moda: i Blues, ma anche i Reds e i diavoli rossi non dovrebbero pagare nessuna clausola o cartellino, ma 'solo' lo stipendio di Messi. Un'occasione da cogliere al volo.

REAL MADRID

17 anni al Barcellona, stipendio che va oltre il tetto salariale della Liga. Per questioni di cuore, ma anche economiche, non è qualcosa di fattibile.

BAYERN MONACO

Il Bayern ha sempre rifiutato di entrare nelle trattative di questo tipo. Stipendi troppo alti, cartellini troppo alti. Tutto viene però spazzato via davanti alla possibilità di avere all'Allianz, Leo Messi. Cambierà idea?

INTER MIAMI

La squadra di Beckham ha spesso dichiarato di voler combattere per portare l'argentino nella MLS. Impossibile? No, almeno ora: potrebbe accordarsi con un club europeo per il prossimo biennio, prima di portarlo negli Stati Uniti tra il 2023 e il 2024.