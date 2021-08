Dove giocherà Kane? Possibilità e futuro

Il futuro dell'attaccante dell'Inghilterra Harry Kane resta in bilico: ecco le possibili destinazioni del calciatore di proprietà del Tottenham.

La notizia della possibile separazione tra Harry Kane e il Tottenham era già nell'aria da qualche tempo e l'assenza oggi del capitano dell'Inghilterra nel centro sportivo degli 'Spurs' conferma la volontà del numero 9 della nazionale dei 'Tre Leoni' di cambiare maglia.

Sky Sports news rivela che il centravanti classe 1993 è sicuro di avere di un gentlemen's agreement con il Tottenham per una cessione già programmata per questa sessione di mercato. Un accordo non considerato valido dalla dirigenza degli Spurs, che non si arrende e vuole avere a disposizione il calciatore anche nella prossima stagione.

La presa di posizione netta da parte di Harry Kane, che vorrebbe iniziare un nuovo capitolo della sua carriera e provare a competere per la vittoria di trofei in patria e in Europa, riaccende le speranze di altri club. Dal Manchester City di Guardiola alla Juventus, sono tante le società che osservano la situazione di Kane e sognano di acquistare l'attaccante dell'Inghilterra.

KANE: IL MANCHESTER CITY FA SUL SERIO

In cima alla lista dei desideri di Pep Guardiola per rinforzare il suo Manchester City c'è proprio il nome di Harry Kane. L'allenatore spagnolo ha individuato nel capitano dell'Inghilterra il profilo ideale per il reparto avanzato: secondo i media inglesi, i Citizens sono pronti a mettere sul piatto una cifra tra i 150 e i 185 milioni di euro per ottenere il sì del Tottenham.

LA JUVENTUS SOGNA KANE

C'è anche la Juventus sulle tracce di Harry Kane. Il club bianconero segue da tempo il 28enne attaccante del Tottenham ma al momento quella che porta all'inglese è una pista difficilmente percorribile. L'operazione Kane potrebbe essere imbastita solamente in caso di addio di Cristiano Ronaldo, con i bianconeri a caccia di un centravanti di primissimo livello per sostituire il portoghese.

KANE RESTA? IL TOTTENHAM VUOLE CONVINCERLO

Nonostante non si sia presentato questa mattina nel centro sportivo agli ordini del nuovo allenatore Nuno Espirito Santo, il Tottenham non perde le speranze di avere a disposizione Harry Kane nella prossima stagione. La dirigenza degli Spurs spera di convincere il numero 9 a sposare il progetto del tecnico portoghese e di Fabio Partici e restare. Un'ipotesi complicata, vista l'ultima mossa del centravanti, ma che al momento non si può ancora escludere.