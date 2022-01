Dove gioca Balotelli? Stipendio e squadra

Non ha mai avuto problemi, Mario Balotelli, riguardo esperienze all'estero. L'attaccante italiano, classe 1990, superati i trenta può contare su diverse annate fuori dai confini italici. Stagioni con Marsiglia, Nizza, Liverpool e Manchester City ad alternarsi con quelle milanesi e in generale lombarde.

Balotelli, che nelle ultime annate è sceso anche in Serie B per vestire la maglia del Monza dopo aver provato l'esperienza Brescia nel 2019/2020, si è ritrovato senza squadra nell'estate 2021, optando per una destinazione decisamente a sorpresa.

LA SQUADRA DI BALOTELLI

A luglio, Balotelli ha firmato con l'Adana Demirspor, squadra del massimo torneo turco. Uno stipendio da 5 milioni all'anno per l'ex Milan, che ha firmato un triennale fino al 2024. Proveniente da Adana, il Demirspor ha appena inaugurato il suo nuovo stadio, il Yeni Adana Stadyumu.

QUANTI GOAL HA SEGNATO BALOTELLI IN TURCHIA?

Venti presenze e otto reti con l'Adana per Balotelli nella prima parte di stagione: sette di queste sono state messe a segno in campionato, più una in coppa turca.

Insieme agli otto centri nel girone d'andata, prima di fermarsi causa coronavirus, Balotelli ha fornito anche quattro assist. La posizione dell'Adana? E' in lotta per la Champions League, in una bagarre che coinvolge diverse compagini, eccezion fatta per un Trabzonspor lanciatissimo verso il titolo.