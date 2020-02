Douglas Costa non trova pace: altro problema muscolare

Douglas Costa esce anzitempo dal match tra Verona e Juventus: per il brasiliano un altro problema muscolare al flessore della coscia sinistra.

Non c'è pace per Douglas Costa. Dopo essere stato grande protagonista per i primi 70 minuti in - , il brasiliano si è arreso all'ennesimo infortunio.

Rivedi Verona-Juventus ON DEMAND su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Il numero 11 si è seduto per terra chiedendo il cambio, immediatamente arrivato, a causa di un problema muscolare che dovrebbe essere al flessore della coscia sinistra.

Altre squadre

L'ex si è seduto in panchina con la borsa del ghiaccio e molto arrabbiato, come aveva già dimostrato di essere uscendo dal campo. Le sue condizioni verranno comunque monitorate nei prossimi giorni.

Si tratterebbe del terzo stop per infortunio della stagione di Douglas Costa, che ha giocato la sua terza partita da titolare nelle ultime quattro.