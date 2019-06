Il Dortmund punta al ritorno di Hummels: il Bayern può cederlo

Il Borussia Dortmund punta a riportare in giallonero di Mats Hummels: la trattativa è avviata e il Bayern è disposto a cederlo per 20 milioni.

Da a , da Dortmund a Monaco... e nuovamente da Monaco a Dortmund. Questo potrebbe essere il percorso di Mats Hummels, il cui ritorno in giallonero è più di un'ipoesi.

Secondo quanto riporta la 'Bild', il Monaco e il Dortmund avrebbero già avviato la trattativa per il centrale tedesco classe 1988, che nel 2016 si era unito ai bavaresi lasciando il Westfalenstadion dopo 8 anni.

Il Dortmund a sua volta lo aveva comprato proprio dal Bayern, club in cui è cresciuto: era entrato nel settore giovanile a 6 anni e ha completato tutta la partita, prima di trovare fortuna con Klopp al Borussia.

Ora i gialloneri si sono rimessi sulle sue tracce: sarebbero alla ricerca di un centrale d'esperienza e che parli tedesco. Nei giorni scorsi si è fatto anche il nome di Jérôme Boateng, ma l'obiettivo in realtà sembra essere Hummels.

Il Bayern potrebbe lasciare andare il proprio numero 5 per una cifra vicina ai 20 milioni più bonus. Niko Kovac avrebbe già dato l'ok alla cessione, visti gli arrivi già ufficiali di Pavard e Lucas Hernandez più la grande crescita di Niklas Süle.

La scelta ora starebbe soltanto al giocatore: rimanere in Baviera a contendersi un posto da titolare non più garantito (come era fino a quest'anno) o tornare al , guadagnando un paio di milioni in meno, ma con la certezza di essere un leader.