Dortmund, altro flop stagionale: fuori anche dalla DFB-Pokal contro il St. Pauli

“Perché dovremmo mollare ora? Dobbiamo dimenticarci questa serata storta e andare avanti, vincere la coppa era una grande chance che avevamo ed è un boccone veramente molto, molto amaro da digerire”.

Le dichiarazioni di Marco Reus alla ‘ARD’ nell’immediato post partita sembrano una fotografia perfetta del momento del Borussia Dortmund. Eliminato dalla Champions League nella fase a gironi contro lo Sporting Lisbona e con l’Ajax, già a -6 dal Bayern Monaco capolista in Bundesliga, senza aver vinto la Supercoppa di Germania ad agosto e, per finire, eliminati dalla DFB-Pokal nella maniera più sorprendente possibile.

La squadra di Marco Rose è stata infatti battuta negli ottavi di finale contro il St. Pauli, capolista della 2. Bundesliga. Sconfitta amara per 2-1, con tentativo di rimonta sfumato nel secondo tempo. Il rigore di Erling Haaland non è bastato per rilanciare le speranze giallonere dopo che nel primo tempo i padroni di casa avevano segnato due goal in fotocopia, prima con Ameniydo — ex di serata, alla seconda rete stagionale dopo aver segnato il pari nel weekend per il 2-2 nel recupero contro l’Erzgebirge Aue in Zweite — e poi con un autogoal di Witsel.

Nel secondo tempo l’assalto del Bvb si è schiantato contro la porta difesa da Dennis Smarsch, arrivando anche a rischiare di subire il terzo. Che comunque non è servito. Dortmund a casa, St. Pauli ai quarti, la terza squadra di seconda serie su quattro (Amburgo e Karlsruhe, più Bochum neopromosso in Bundes a maggio scorso) a qualificarsi al turno successivo.

L’ennesimo passo falso di una stagione che per il Dortmund sta già prendendo una brutta piega: l’Europa League sembra l’unico trofeo realisticamente conquistabile, anche se la corsa al Meisterschale ancora non è del tutto compromessa. A quattro giorni di distanza dalle dichiarazioni di Haaland a ‘Viaplay’.

“Il club sta mettendo pressione su di me per prendere una decisione sul mio futuro, ma io penso solo a giocare a calcio”.

Insomma, nemmeno il cambio di allenatore, con l’arrivo di Marco Rose, sembra avere riportato il sereno nell’ambiente del Borussia, che si avvia verso un’altra stagione probabilmente da salvare in extremis. Dopo aver visto sfumare un’altra occasione, data l'eliminazione del Bayern nello scorso turno e l'assenza di rivali di pari livello.