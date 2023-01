Doppio infortunio per Calhanoglu e Barella: entrambi devono lasciare il campo

In pochi minuti, nel corso della ripresa, Inzaghi ha perso prima il turco e poi l'ex cagliaritano: in campo al loro posto Asllani e Gagliardini.

Pochi minuti tra un episodio e l'altro e metà del centrocampo titolare dell'Inter se ne va. Non per scelta tecnica: per un guaio fisico. Ed è questa la brutta notizia per i nerazzurri e per Simone Inzaghi nella piovosa serata di Monza.

Il primo ad alzare bandiera bianca è stato Hakan Calhanoglu: il turco, ormai riconvertitosi in regista in attesa del rientro a pieno regime di Brozovic, è uscito verso il quarto d'ora della ripresa toccandosi l'inguine, una smorfia a segnarne il volto e una camminata non completamente fluida. Al suo posto è entrato Asllani, che si è andato a piazzare davanti alla difesa.

Pochi minuti più tardi è toccato a Nicolò Barella abbandonare anzitempo il campo: l'ex centrocampista del Cagliari ha rimediato una botta da un avversario ed è stato a sua volta costretto a tornare in panchina, consolato da Skriniar. In campo Gagliardini al suo posto.

Come sempre soltanto le prossime ore, ed eventuali esami del caso, potranno raccontare con certezza l'entità dei problemi rimediati da Calhanoglu e Barella allo U-Power Stadium. La speranza dell'Inter è che entrambi possano essere disponibili, se non per l'ottavo di Coppa Italia contro il Parma, per la sfida di sabato prossimo contro il Verona.