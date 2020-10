Due doppiette in cinque giorni, Kean si è preso il PSG: "Il mio ruolo preferito è fare goal"

Arrivato tra lo scetticismo, compreso quello di Tuchel, l'ex Juve ed Everton ha ritrovato i goal smarriti e infranto il record di Del Piero.

Sembrava una soluzione di ripiego, non solo per il tempismo. Un pezzo da aggiungere all'attacco senza un ruolo ancora ben definito. E invece Moise Kean si sta già prendendo il a suon di goal. Con due doppiette nel giro di cinque giorni: la prima in campionato al Dijon, la seconda in al Basaksehir.

E pensare che, al suo arrivo, non aveva nemmeno un ruolo definito. Tanto che Tuchel, comunque, si era lamentato della mancanza di un attaccante puro in squadra oltre a Icardi. Sperava rimanesse Cavani, Leonardo invece gli ha portato il classe 2000. Titolare alla prima col , subentrato all'intervallo contro lo United. Prestazioni in chiaroscuro. Poi, l'esplosione.

L'estate ha portato il PSG a completare il ricambio in attacco. Cavani ai saluti dopo anni di gloria, Choupo-Moting senza rinnovo contrattuale, più il riscatto di Mauro Icardi, già arrivato un anno fa. E l'arrivo di Moise Kean. Uno su cui il tecnico tedesco non aveva grandi aspettative immediate. Che è stato smentito. E che il classe 2000 spera di convincere a suon di goal.

"Il mio posto preferito? Fare goal. Sono pronto a giocare ovunque l’allenatore voglia. Il gruppo è magnifico, lo staff è magnifico. Darò tutto"

A Istanbul ha anche riscritto il libro dei record: il più giovane italiano a segnare una doppietta in Champions. Battendo Alex Del Piero. A 20 anni e 243 giorni. All'esordio assoluto da titolare in Champions League. Con la aveva collezionato solo spezzoni. A Parigi invece è subito protagonista. Ha già segnato quattro goal in altrettante partite, tanti quanti ne ha segnati in totale all' . Si è conquistato anche la prima pagina dell'Équipe, diventanto 'Mosé' che salva il PSG.

🗞️🇫🇷 "MOISE SALVA AL PSG".



Il presente è dalla sua parte, il futuro lo è da tempo. Ora, senza Neymar per un problema muscolare e con Icardi che deve recuperare da un infortunio al ginocchio, la spalla di Mbappé è lui. È in prestito, ma sogna un futuro a lungo termine a Parigi. Per dimenticare l'anno nero in e per farsi rimpiangere ancora di più dalla Juventus che l'anno scorso, tra bilancio e contratti, ha deciso di sacrificarlo.