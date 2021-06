Doppia frattura all'orbita dell'occhio: Europei finiti per Castagne

L'esterno del Belgio lascia la Nazionale per sottoporsi ad intervento chirurgico in patria. Amareggiato Martinez: "Davvero una brutta notizia":

Finisce dopo la prima gara l'Europeo di Timothy Castagne. L'esterno del Belgio lascia infatti la competizione continentale in virtù del brutto infortunio accusato nella gara contro la Russia, che ha visto Lukaku e compagni vincere per 3-0, con doppietta dell'attaccante interista.

Castagne ha rimediato una doppia frattura all'occhio nella gara contro la Russia, frutto di un contrasto aereo testa contro testa con Kuzyaev. Grande preoccupazione al momento dell'impatto, sanitari in campo ed ex Atalanta costretto a uscire, sostituito dall'autore del secondo goal Meunier.

L'esterno di Martinez è già tornato in Belgio per sottoporsi ad un intervento chirurgico necessario. La federazione ha annunciato che Castagne non potrà dunque prendere parte alle prossime gare della Nazionale, sia per i gironi, sia eventualmente per la fase ad eliminazione diretta.

Ovviamente colpito duramente il ct Martinez:

"Davvero una brutta notizia, è triste vedere che Timothy sarà fuori dal torneo. Ha una doppia frattura e ora farà le cure necessarie".

Sulla corsia destra giocherà dunque Meunier nelle prossime gare, a cominciare da quella del secondo turno contro la Danimarca. Martinez deve tra l'altro fare i conti con altri due infortuni come quelli di Witsel e De Bruyne, ma entrambi dovrebbero recuperare in tempi brevi.