Doppia assenza in attacco per l’Atalanta contro la Juventus: out Lookman e Hojlund

L’Atalanta dovrà rinunciare ancora ai due attaccanti: contro la Juventus potrebbe essere Zapata ad agire da unica punta.

Rasmus Hojlund e Ademola Lookman non saranno tra i protagonisti della sfida valida per il trentaquattresimo turno di Serie A che domenica vedrà protagoniste Atalanta e Juventus.

Una doppia assenza pesante per la compagine orobica in una partita che tra l’altro mette in palio punti fondamentali per la corsa Champions.

Se il forfait di Lookman era in qualche modo nell’aria (ha già saltato le ultime quattro partite contro Fiorentina, Roma, Torino e Spezia a causa di un infortunio al bicipite femorale), c’era qualche speranza in più per il recupero di Hojlund, ma il suo nome non figura nella lista dei convocati stilata da Gian Piero Gasperini.

L’attaccante danese aveva accusato un problema muscolare prima dell’ultima sfida con lo Spezia e non è riuscito dunque a recuperare in tempo per i bianconeri.

Indisponibile per la Juventus anche Palomino che è alle prese con un problema al flessore. Anche il suo nome non figura nell’elenco dei convocati.

Gasperini, potrebbe affidarsi ad un 3-4-2-1 nel quale Zapata andrebbe ad agire da unica punta supportato da Pasalic e Koopmeiners.