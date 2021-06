Donnarumma al PSG: lunedì le visite mediche

Già tutto pronto da diverse settimane: l'addio di Gianluigi Donnarumma al Milan diventerà realtà nelle prossime ore. Oggi in campo con la Nazionale italiana contro il Galles nell'ultima gara del Gruppo A di EURO 2020, il portiere rossonero domani dovrebbe sostenere le visite mediche con il Paris Saint-Germain.

Stando a quanto riporta Sky, domattina Donnarumma sosterrà le visite a Firenze, prima di siglare un contratto fino al 2026 con i parigini. Un momento particolare per il portiere: protagonista con l'Italia agli Europei, si trova ad un passo dalla soluzione di un tiro e molla che va avanti già da qualche settimana.

Chiuderà anche un'esperienza, quella al Milan (dopo 251 partite e 88 reti inviolate) che lo ha lanciato grazie a Sinisa Mihajlovic tra i professionisti: l'allenatore serbo ha raccontato l'aneddoto, avvenuto nel 2015, nel suo libro "La partita della vita".

"In settimana informo Galliani: mi chiede per tre volte se sto scherzando. Io ho deciso, non ne ho mai fatto una questione di età. In quel momento vedevo negli occhi di Donnarumma lo stesso futuro di Totti.

Sabato Berlusconi viene a Milanello e io taglio corto: 'Presidente, ci sono solo due possibilità. Lei mi esonera e allora gioca Lopez. Lei non mi esonera e allora gioca Donnarumma'. Non volevo mancare di rispetto a Berlusconi, ma le scelte finali spettavano a me."