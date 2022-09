Domenico Tedesco a fine corsa: ufficiale, è stato esonerato dal Lipsia

Il club tedesco ha ufficializzato l'esonero del tecnico italiano dopo il pesantissimo ko all'esordio in Champions contro lo Shakhtar.

Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Lipsia. Al tecnico italiano, ma con cittadinanza tedesca, è stata fatale la clamorosa sconfitta patita in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Un ko costatogli l'esonero, ufficializzato dal club tedesco.

Un 4-1 pesantissimo subito davanti al pubblico amico della Red Bull Arena che ha spinto i vertici societari ad optare per l'esonero del tecnico in carica dal dicembre 2021.

Oltre alla falsa partenza in campo europeo, Tedesco paga un avvio tutt'altro che convincente tra i confini nazionali: in Bundesliga, infatti, il Lipsia ha raccolto la miseria di 5 punti nelle prime 5 partite.

Una stagione iniziata con la sconfitta in Supercoppa di Germania per mano del Bayern, è proseguita con un approccio decisamente negativo in questo primo scorcio di campionato.

Dopo i pareggi contro Stoccarda e Colonia, il Lipsia ha poi perso con l'Union Berlino e vinto contro il Wolfsburg, prima di incassare un tremendo ko per 4-0 contro l'Eintracht Francoforte.

Una brutta battuta d'arresto in riva al Meno a precedere un altro pesante passivo incassato nella prima notte di Coppa. Un mix fatale, costato la panchina a Tedesco.

Secondo quanto raccolto da GOAL, il favorito numero uno per la successione al timone del team controllato dal colosso RedBull è Marco Rose che in passato ha guidato il Borussia Dortmund e il Borussia Mönchengladbach.