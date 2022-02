Domenech torna in pista? Possibile incarico in Algeria

Raymond Domenech ha allenato solamente cinque squadre in quasi quarant'anni di carriera. Si è seduto sulla panchina del Football Club de Mulhouse, in quella del Lione e soprattutto in quella della Francia Under 21, per oltre un decennio. E' maggiormente noto, però, per aver guidato la Francia, intesa come Nazionale maggiore, al secondo posto di Germania 2006. Poi, lo stop dal 2010 al 2020, quando ha accettato il Nantes. Poche gare e addio. Ora il ritorno? Si lavora.

Secondo 'lagazettedufennec', infatti, Domenech è a colloquio con l'Algeria, che vorrebbe renderlo il nuovo direttore tecnico e sportivo dopo il flop della Coppa d'Africa appena vinta dal Senegal. Ex Campione in carica, la formazione di Bennacer, Mahrez e Feghouli tra gli altri, è stata la squadra maggiormente deludente, tornando a casa dopo poche gare.

Ameur Chafik ha ricoperto questo ruolo dal 2019 al febbraio del 2022, ma ora la sua rappresentativa ha deciso di andare oltre. Sembrava che la federazione potesse scegliere il nuovo dirigente tramite un bando, ma parallelamente sembrerebbe aver aperto un discorso diretto con Domenech, che lavorerebbe al fianco del ct Djamel Belmadi.

Per l'ex commissario tecnico della Francia si tratterebbe di un ruolo da sovraintendente, considerando come l'Algeria abbia scelto un responsabile della formazione giovanile e i selezionatori delle stesse: in parole povere Domenech non potrebbe neanche scegliere i propri uomini per affiancarlo nella sua nuova avventura.

L'Algeria dovrà affrontare i playoff mondiali contro il Camerun per poter accedere alla competizione internazionale. Con o senza Domenech? Si vedrà: i colloqui tra l'Algeria e il tecnico francese sarebbero stati avviati una decina di giorni fa.

L'articolo prosegue qui sotto

Non è comunque la prima volta che si parla di un approdo da parte del nativo di Lione oltre il Mediterraneo: nel 2011 era in competizione con Vahid Halilhodzic per diventare ct dei Fennec.

Venne battuto nella corsa alla panchina dal mister bosniaco e molti ricordarono quanto accaduto nel 1999 con Nasredine Kraouche, ex trequartista del Metz.

Kraouche optò la Nazionale algerina davanti alla possibilità di scegliere tra il team nord-africano e la Francia Under 21: Domenech andò su tutte le furie, tanto da chiedere a più riprese alla propria federazione e al club di appartenenza di far cambiare idea al talento, per 38 volte con la maglia dei verdi tra il 1999 e il 2005.