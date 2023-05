Documentazione già pronta: l’Atalanta proverà a schierare la sua Under 23 nella prossima stagione

La documentazione è già stata preparata ed è stato anche deciso dove far giocare la squadra: si punta ad averla in campo il prossimo anno.

L’Atalanta sulla scia della Juventus. Il club orobico è pronto ad avere una sua formazione Under 23 e, non solo ha preso in seria considerazione il progetto, ma farà di tutto per schierare una sua seconda squadra in campo già nella prossima stagione.

Secondo quanto raccolto da ‘CalcioAtalanta’, di fatto è già tutto pronto, documentazione compresa, ed ora la società è in attesa di capire se ci sarà la possibilità di sfruttare la mancata iscrizione di qualche squadra al prossimo campionato di Serie C.

Da tempo si stanno anche facendo delle valutazioni su quello ce sarà il nome della compagine, mentre a breve si deciderà su quali saranno i giocatori che faranno parte del progetto.

L’Atalanta da decenni può vantare uno dei settori giovanili migliori d’Italia, un’autentica fucina di talenti che ha prodotto anche negli ultimi tempi moltissimi ragazzi che attualmente militano in prestito in formazioni di Serie B e Serie C. Sarà su di loro che si punterà con forza per dargli la possibilità di continuare il loro percorso di crescita ‘a casa’ ed anche per rendere più in discesa la strada che porta all’inserimento in prima squadra.

L’Atalanta si è già dunque portata molto avanti sul discorso Under 23 e, in attesa di capire come il tutto si svilupperà nel prossimo futuro, si sarebbe già presa anche un’altra decisione importante: la seconda squadra giocherebbe al Gewiss Stadium, ovvero lo stesso impianto che ospita le gare della formazione guidata da Gian Piero Gasperini.