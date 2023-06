Djuricic lascia la Sampdoria e l'Italia: firmerà col Panathinaikos

Filip Djuricic saluta il calcio italiano dopo 7 anni: pronto un biennale col Panathinaikos dopo che si svincolerà dalla Samp.

Arrivato in Italia nel 2016, Filip Djuricic ha le valigie pronte e sta per salutare il nostro calcio. Il centrocampista della Sampdoria volerà in Grecia, dove ad attenderlo c'è il Panathinaikos.

'Sky' svela i dettagli dell'operazione, che al club di Atene non comporterà alcun esborso per il cartellino del serbo: Djuricic, infatti, prima di firmare col Panathinaikos si svincolerà dalla Samp.

Per l'ex Benevento e Sassuolo pronto un biennale da 1,5 milioni a stagione, che sancirà l'intesa e l'inizio di una nuova avventura professionale a 31 primavere.

Djuricic, classe '92, siglerà il contratto con i greci la prossima settimana.