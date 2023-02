La discesa della Reggina in Serie B: cinque k.o. nelle ultime sei partite

Calabresi in caduta libera: solo una vittoria nel 2023, ora il distacco dal Frosinone capolista è addirittura di sedici lunghezze.

C'era una volta la Reggina, squadra ambiziosa e con le idee ben chiare sugli obiettivi da portare a termine: uno di questi fa riferimento al ritorno in Serie A, categoria che dalle parti di Reggio Calabria manca addirittura dalla stagione 2008/2009. Un'eternità in termini calcistici.

Il pessimo rendimento offerto nel 2023 ha però abbassato l'asticella: delle sei partite disputate nel nuovo anno, i calabresi hanno vinto soltanto quella contro la Ternana del 21 gennaio, perdendo tutte le altre cinque. Un dato clamoroso poiché, in poco più di un mese, sono arrivati gli stessi k.o. maturati nella prima parte di stagione, e dunque in un periodo molto più ampio.

Fa effetto sbirciare la classifica di Serie B e trovare gli amaranto al quinto posto, dopo aver a lungo lottato con il Frosinone per il primato: adesso il distacco dai ciociari è un abissale -16, anche se la situazione generale non sembra comunque catastrofica; il secondo posto del Genoa dista infatti quattro lunghezze, divario tutt'altro che incolmabile.

Il recente ruolino di marcia della Reggina non lascia però grosse scie di ottimismo a riguardo: la fotografia del momentaccio è l'ultima sconfitta sul campo del Cittadella, dopo aver chiuso il primo tempo addirittura sullo 0-2 grazie alle reti di Fabbian (ottavo sigillo in campionato per lui) ed Hernani, al culmine di un bellissimo dialogo con Menez.

Proprio l'espulsione per somma di ammonizioni comminata al gioiello di proprietà dell'Inter nel recupero della prima frazione, ha lasciato scorie enormi a livello mentale: il Cittadella si è rifatto sotto raggiungendo il pari con la doppietta di Crociata, trovando addirittura il sorpasso nel finale con una gemma di Carriero.

Una delusione tremenda per Filippo Inzaghi, la cui posizione è sempre più in bilico alla luce di un periodo nero in cui la luce in fondo al tunnel non sembra intravedersi: Reggina a caccia di un segnale già a partire dal prossimo impegno del 'Granillo' contro il Modena, una delle formazioni più in forma e giunta in piena zona playoff. Un altro passo falso potrebbe dare vita a scenari difficili da immaginare qualche mese fa.