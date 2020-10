Disavventura Kulusevski: incidente stradale per il padre alla Continassa

Il padre di Dejan Kulusevski è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi della Continassa: illeso, stava andando a prendere il figlio.

Soltanto uno spavento, per fortuna, per il padre di Dejan Kulusevski: l'uomo, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale.

Il fatto è avvenuto nei pressi della Continassa dove Kulusevski sr si stava recando per prendere il figlio dopo l'allenamento odierno, in vista del match di campionato contro il .

Nessuna conseguenza, ma sia Kulusevski che il padre sono stati costretti a prendere un taxi per raggiungere la propria abitazione.

Ricordiamo, infatti, che oggi è terminato l'isolamento fiduciario del gruppo squadra della : ancora positivi al Coronavirus risultano McKennie e Cristiano Ronaldo.