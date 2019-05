Disavventura per Dorrans: il centrocampista dei Rangers aggredito a Ibiza

Brutta disavventura per il centrocampista dei Graham Dorrans, che a Ibiza sarebbe stato vittima di un'aggressione nella serata di ieri.

Il calciatore si trovava in vacanza nell'isola insieme al compagno di squadra Ryan Jack e le rispettive mogli, come mostrato sui social media da diverse foto postate dalla moglie di Jack.

Durante la serata però qualcuno avrebbe aggredito Dorrans. Un video diffuso su Twitter mostra il 32enne ricevere tutti i soccorsi del caso dopo il fattaccio.

Dorrans Has Been Attacked While On Holiday, Supposedly Hit With A Bottle.....😡 pic.twitter.com/HfN8ptIzGa