Gazzetta dello Sport - Serie A in campo anche di venerdì: e il sabato una partita in chiaro in tv

Ancora nessuna decisione presa sull'assegnazione dei diritti tv. Spunta l'ipotesi di una gara trasmessa in chiaro il sabato sera.

Prosegue la trattativa per l'assegnazione dei diritti televisivi per il triennio 2024-2027 o il quinquennio. Manca sempre meno alla decisione finale, come ha anticipato anche il presidente di Lega Lorenzo Casini.

In ballo le offerte che DAZN, Sky e Mediaset (per la partita in chiaro del sabato sera) hanno fatto recapitare anche se non è stata ancora svelata l’entità delle offerte dei tre broadcaster.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, le novità sono relative al format dell'offerta televisiva, che andrebbe a modificare il mosaico delle giornate di Serie A.

La domenica pomeriggio si giocherebbero soltanto due gare, con la giornata che inizierebbe il venerdì sera per terminare al lunedì.

La seconda novità è relativa alla presenza di un duopolio, con un broadcaster principale e uno secondario. Ruoli che andrebbero a ricoprire rispettivamente DAZN e Mediaset, la quale si aggiudicherebbe i diritti per la partita in chiaro del sabato sera.

Già dalla prossima assemblea convocata per il 14 luglio potrebbe esserci qualche aggiornamento significativo o addirittura definitivo. Termine massimo per prendere una decisione è il 2 agosto.