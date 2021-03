Diritti TV Serie A 2021-2024: gli orari delle partite trasmesse da DAZN

DAZN ha vinto il bando dell'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021/2024: gli orari delle partite trasmesse.

E' di ieri la notizia dell'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021/2024: 7 gare di ogni giornata saranno visibili in esclusiva su DAZN, che trasmetterà anche le restanti 3 ma in coesclusiva.

Tim sarà il partner strategico di DAZN in questa svolta epocale per il calcio italiano, fondamentale nel processo di migrazione dal satellite allo streaming.

Ma il dubbio dei tifosi è se gli slot orari di programmazione delle partite rimarranno invariati oppure no: rispondiamo, dunque, a questo quesito all'apparenza banale ma di estrema importanza, unitamente a quali saranno i match relativi alla trasmissione in coesclusiva.

SERIE A, DIRITTI TV A DAZN: GLI SLOT ORARI DELLE PARTITE RESTANO GLI STESSI?

Sì, non ci sarà nessuna modifica agli slot orari delle gare di Serie A. Si giocherà tra sabato (tre match alle ore 15, 18 e 20.45), domenica (sei match, uno alle 12.30, tre alle 15, uno alle 18 e uno alle 20.45) e lunedì (una gara alle 20.45). In alcuni casi, come già accade tutt'ora, il calcio d'inizio della giornata potrebbe essere anticipato alle 20.45 del venerdì.

SERIE A, DIRITTI TV A DAZN: QUALI SARANNO LE 3 PARTITE IN COESCLUSIVA?

Non sono ancora noti gli slot delle tre partite che saranno trasmesse in coesclusiva da DAZN e da Sky o altre emittenti.