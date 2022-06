Il sorteggio del calendario di Serie A LIVE!

DAZN trasmetterà la diretta del sorteggio del calendario di Serie A 2022/2023 in tv e streaming. Nel primo caso basterà utilizzare l'app presente nelle moderne smart tv o accedervi tramite Google Chromecast, Amazon Firestick o console per videogiochi collegate all'apparecchio televisivo.

In streaming l'app di DAZN è disponibile su tablet e cellulare. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale per seguire la diretta del sorteggio per il calendario di Serie A 22/23.

A trasmettere la presentazione del calendario anche il canale Youtube della Lega Calcio: anche in questo caso si può accedere tramite qualsiasi dispositivo mobile e fisso, così da conoscere tutte le partite della nuova stagione di Serie A.

Su Sky Sport 24 (in streaming sul sito skysport.it e sulla pagina Facebook di Sky), dalle 12 invece il commento al sorteggio delle giornate del nuovo calendario 2022/2023 di A.