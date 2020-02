LIVE! Verso Atalanta-Valencia: i 44mila di San Siro sognano l'impresa

C'è attesa anche per capire che formazione metterà in campo Gasperini e, in particolare, se Zapata giocherà dal 1' o se il ruolo della prima punta sarà ricoperto da Ilicic.

Questo il probabile undici nerazzurro: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, A. Gomez; Ilicic (Zapata). All. Gasperini