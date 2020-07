DIRETTA: L'ultima giornata di Serie B LIVE!

LA LOTTA PLAYOFF

Sono ben 5 le squadre che cercano un piazzamento in zona playoff nell'ultima giornata di campionato su 4 posti disponibili, visto che , Pordenone e , come detto, sono già certe della partecipazione agli spareggi. I friulani per garantirsi almeno il 4° posto devono ottenere almeno un punto contro la , mentre i veneti per sopravanzare i neroverdi devono battere la Virtus Entella e sperare contemporaneamente in un passo falso del Pordenone. In caso di parità saranno invece determinanti i risultati degli altri campi.

I restanti 4 posti se li contenderanno , Pisa, , ed . Da non escludere la possibilità che più squadre terminino a pari punti. In caso di arrivo con lo stesso punteggio, l'Empoli sopravanzerebbe le rivali in virtù di una migliore classifica avulsa. Da sottolineare come la 5ª e la 6ª classifica disputeranno in casa il turno preliminare dei playoff, e in caso di parità al 90°, si qualificherebbero alle semifinali.