DIRETTA: Ucraina Under 20-Italia Under 20 LIVE - dove vederla in tv e streaming

Under 20- Under 20 verrà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai su Rai 2, inoltre la Rai trasmetterà la gara anche in diretta su pc, tablet e smartphone tramite Rai Play.

Gli abbonati a Sky potranno vedere Ucraina Under 20-Italia Under 20 in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Inoltre potranno vedere la partita in diretta streaming su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go.

Goal segue Ucraina Under 20-Italia Under 20 in diretta testuale: dalle probabili formazioni alle ufficiali, fino alla cronaca minuto per minuto.