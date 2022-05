DIRETTA: Roma-Inter Primavera LIVE! Dove vederla in tv e streaming

Roma-Inter Primavera sarà visibile gratis in diretta tv e in chiaro su Sportitalia, che detiene in esclusiva i diritti del torneo: basterà sintonizzarsi sul canale numero 60 del Digitale Terrestre, oppure scaricare l'app dell'emittente su una moderna smart tv oppure su dispositivi che la supportino, come Amazon Fire Tv Stick.

In diretta streaming, invece, Roma-Inter Primavera sarà visibile gratis sempre su Sportitalia: sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale, oppure scaricare l'app sui propri dispositivi mobili (pc, tablet o smartphone).