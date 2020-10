DIRETTA: Rio Ave-Milan LIVE! Prepartita e formazioni

PROBABILI FORMAZIONI RIO AVE-MILAN

Mario Silva schiererà i portoghesi con il 4-2-3-1. In attacco Moreira dovrebbe essere il riferimento offensivo, con l'ex Piazon, Geraldes e Carlos Mané a sostegno sulla trequarti. In mediana coppia Tarantini-Filipe Augusto. La difesa, davanti al portiere Kieszek, vedrà Pinto e Pedro Amaral esterni bassi e Borevkovic e Santos centrali difensivi.

Non mancano i problemi di formazione per Pioli, che deve fare a meno di Rebic per squalifica, di Ibrahimovic e Leo Duarte per la positività al Coronavirus, di Conti, Romagnoli e Musacchio per infortunio. Davanti la scelta per il ruolo di centravanti ricadrà sul figlio d'arte Daniel Maldini, che sarà sostenuto sulla trequarti dal terzetto composto da Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers. Probabile staffetta in regia, con Bennacer che dovrebbe tornare a giocare dal 1' dopo aver saltato la sfida di campionato con il . In difesa Calabria e Theo Hernández saranno i due terzini, con la consolidata coppia Kjaer e Gabbia in mezzo. In porta ci sarà Gianluigi Donnarumma.

RIO AVE (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Pedro Amaral; Tarantini, Filipe Augusto; Piazon, Geraldes, Carlos Mané; Moreira.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Maldini.