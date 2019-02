DIRETTA: Real Madrid-Barcellona LIVE - dove vederla in tv e streaming

In Italia, Real Madrid-Barcellona verrà trasmessa in diretta e in esclusiva solo da DAZN: in streaming su smart tv, smartphone, tablet e pc o tramite altri dispositivi compatibili come Play Station 4 e il decoder Sky Q.

Dopo il fischio finale, come sempre, sarà possibile rivedere tutta la semifinale di Coppa del Re on demand.

Goal segue Real Madrid-Barcellona in diretta testuale per tutta la giornata: dalle curiosità pre-partita alle formazioni ufficiali, fino alla cronaca del match.