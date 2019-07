DIRETTA: Presentazione Conte Inter LIVE - dove vederla in tv e streaming

La presentazione di Antonio Conte all' verrà trasmessa in diretta da Inter TV e Sky Sport sui canali 232 e 200 del satellite, ma anche sul digitale terrestre.

Sarà possibile seguire la presentazione di Conte tramite Chromecast, Smart Tv, Playstation o Xbox sui canali ufficiali dell'Inter.

La presentazione di Conte sarà inoltre visibile in diretta sul canale Youtube e sull'account Facebook dell'Inter oppure per gli abbonati Sky tramite Sky Go collegandosi con pc, smartphone o tablet.

Goal segue la presentazione di Conte all'Inter in diretta testuale con tutte le prime dichiarazioni del tecnico da nuovo allenatore nerazzurro.