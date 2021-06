Le semifinali di ritorno dei playoff di Serie C, Avellino-Padova e Alessandria-Albinoleffe, saranno visibili in diretta su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti del campionato. Si potrà accedere alla visione della gare su smart tv attraverso l’apposita app dopo aver sottoscritto un abbonamento.

I match saranno visibili anche in diretta streaming, sempre su Eleven Sports e mediante un abbonamento, accedendo al sito della piattaforma oppure scaricando l'app su dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet.

Per quanto riguarda Avellino-Padova, sarà possibile seguire la sfida in diretta tv anche su Sky Sport, con canale di riferimento il 251 del satellite: la gara sarà visibile mediante il servizio Primafila e dunque in pay per view, dopo aver acquistato l'evento.

Per Alessandria-Albinoleffe è prevista anche la trasmissione in chiaro da parte di Rai Sport, sui canali numero 57 e 58 del Digitale Terrestre. Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming sul sito di RaiPlay.