DIRETTA: Piacenza-Trapani LIVE - dove vederla in tv e streaming

Ancora un piccolo sforzo e Piacenza e Trapani conosceranno il loro destino: gara d'andata della Final Four dei playoff di Serie C che decreteranno le due squadre promosse in B.

Entrambe hanno iniziato il loro cammino al secondo turno della fase nazionale: gli emiliani hanno eliminato l'Imolese, battuta in trasferta e fermata sul pari al 'Garilli' nel match di ritorno.

I siciliani hanno avuto la meglio nel derby col Catania: due pareggi che hanno consentito ai granata di passare il turno in virtù di un miglior posizionamento nella classifica della stagione regolare.

Il secondo atto è in programma a Trapani sabato 15 giugno alle ore 20.30: in caso di parità assoluta (i goal in trasferta non contano) dopo i 180 minuti, si procederà con i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.